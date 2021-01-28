Приготовлена у такий спосіб риба виходить смачною, ситною й поживною.

Минтай – доступна морська риба практично без дрібних кісток. За своїм складом вона належить до дієтичних страв. Після запікання в духовці така риба виходить смачною, ситною та поживною.

Минтай, запечений у фользі в духовці

Минтай - 400 г

Вершкове масло - 50 г

Сіль - 0,5 десерт. л.

Перець чорний мелений - 25 ч. л.

Спеції сухі - за смаком

Минтай перед приготування розморозити, залишивши у воді за кімнатної температури. Рибу можна готувати цілою або порізати на шматочки – за бажанням.

Читайте такожНеймовірно смачні вергуни: як приготувати хрусткі й пишні смаколикиУвімкнути розігріватися духовку до 190°С. Розморожену рибу помити проточною холодною водою. Відрізати у риби плавники і хвіст, випатрати й зняти чорні плівки. Якщо риба з головою, то за бажанням її можна відрізати. Взяти фольгу, викласти на неї минтай.

Сухі спеції, сіль та чорний мелений перець змішати й натерти ними рибу з усіх боків. Вершкове масло порізати на маленькі шматочки і викласти рівномірно на кожну рибу.

Минтай загорнути фольгою, відправити форму з рибою у попередньо розігріту духовку на 15-25 хвилин. Час приготування буде варіюватися, залежно від потужності духовки та розміру обраної риби. Аби отримати рум’яну рибу, через 15-20 хвилин розгорнути фольгу й запікати так її ще 5 хвилин відкритої в духовці.

Рибу можна подавати прямо у фользі, а можна витягти її з фольги й викласти на блюдо. Перед подачею минтай можна посипати рубаною свіжою зеленню кропу.

Запечений минтай у сметанному соусі

Минтай (тушка) - 750 г

Ріпчаста цибуля - 230 г

Майонез - 120 г

Сметана (10-15%) - 120 г

Гірчиця - 1,5 ч. л.

Сир - 90 г

Рослинна олія - для змащування форми

Нарізати філе минтая на порційні шматочки. Посолити, поперчити, скропити соком лимона й акуратно перемішати.

Цибулю нарізати півкільцями і викласти у форму, злегка змащену олією.

Для соусу змішати майонез, сметану та гірчицю.

Кожен шматочок минтая вмочити у соус і викласти у форму. Решту соусу вилити на рибу та покласти її в холодильник на 60 хвилин для маринування.

Відправити форму в заздалегідь розігріту до 200°С духовку й запікати впродовж 15 хвилин. Потім посипати сиром, натертим на великій тертці. Знову покласти минтая в духовку на 7-10 хвилин.

Минтай з овочами в духовці

Минтай - 2 шт. (філе розморожене)

Помідор - 2 шт.

Перець болгарський - 2 шт.

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Часник - 3 зубчики

Сіль - за смаком

Перець - за смаком

Приправа - за смаком

Оливкова олія - 1 ст. л.

Паприка червона - 1 ч. л.

Помити та почистити всі овочі. Нарізати помідори, перець і цибулю великими шматочками.

Читайте такожСоковита шинка зі свинини: як приготувати апетитну закускуСкласти овочі на деко. Посолити і поперчити, додати приправу за смаком. Зверху полити оливковою олією. Запікати їх у розігрітій духовці до готовності. При цьому постійно перемішувати і стежити за овочами.

Зробити надрізи з одного боку кожного шматка філе. Натерти рибу сумішшю солі, перцю та паприки. Покласти одне філе на інше, щоб краще просочилися спеціями.

Викласти зверху на запечені овочі філе минтая і відправити у духовку на 5 хвилин. Потім перевернути філе й повернути в духовку ще на 2-3 хвилини.

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Автор: УНІАН