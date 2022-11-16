Бульйон - це універсальна страва, яка може прикрасити будь-який стіл і врятувати навіть невдалий обід. Приготувати бульйон досить просто, головне - знати основні правила.

Уміння готувати смачний прозорий бульйон - предмет гордості будь-якої господині. Однак далеко не у всіх бульйон виходить дійсно смачним. Як стверджують кухарі, для смачного бульйону мало купити якісні інгредієнти, не менш важливо знати деякі нюанси.

Чому не виходить бульйон

Іноді, попри те, що інгредієнти, які ми додали в суп, корисні, страва виходить несмачною. Причина цього - неправильне додавання солі. Річ у тім, що бульйон не можна солити під час приготування і тим більше не варто додавати сіль в холодну воду. Додана завчасно сіль не дає овочам і спеціям повністю віддати свій смак і аромат. Саме тому бульйон потрібно солити за кілька хвилин до вимкнення плити, щоб потім не намагатися зрозуміти, чому бульйон не смачний.

Також бульйон може не вийти, якщо ви будете використовувати не свіже м'ясо або рибу. В цьому випадку бульйон буде не тільки не смачним, але і з неприємним специфічним запахом, перебити який не зможуть навіть спеції.

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Ще один важливий момент, незнання якого може зіпсувати вашу страву - як тільки закипить вода, в якій у вас лежать інгредієнти для бульйону, її потрібно злити. Всі інгредієнти промиваємо, повертаємо в каструлю та ось тепер починаємо варити бульйон. Не варто варити бульйон на першій воді, оскільки такий бульйон ніколи не буде прозорим.

Що робити, якщо в супі забагато води

Якщо ви не знаєте, як виправити не наваристий суп, вмикайте фантазію і не бійтеся експериментувати. Почнемо з того, що занадто рідкий суп можна загустити. Якщо проблему ви виявили на початку приготування, можна просто збільшити кількість інгредієнтів, додавши трохи більше овочів.

Однак врахуйте, що цей варіант підійде лише в тому випадку, якщо ви тільки почали варити суп. Якщо ж страва практично готова, додавати додаткові сирі овочі не варто. В цьому випадку ви можете згустити суп крохмалем. Залежно від обсягу вашої каструлі розведіть кілька столових ложок крохмалю холодною водою і тонкою цівкою вилийте цю масу в киплячий суп. Суп стане набагато густішим і набуде консистенції крему.

Також занадто рідкий суп можна перебити блендером до стану пюре, знову довести до кипіння і загустити крохмалем. В цьому випадку ви отримаєте суп-пюре. Додайте до такого супу трохи вершків, жирної сметани або шматочок вершкового масла і страва набуде ніжного вершкового смаку.

Навіщо підпалювати овочі для бульйону

Овочі підпалюють, тобто підсмажують на сухій сковороді або запікають в духовці, якщо планують використовувати їх для приготування овочевого бульйону. Професійні кухарі стверджують, що тільки підпалені або запечені овочі можуть повністю розкрити свій смак і надати бульйону насиченого аромату.

Бульйон, приготований на підпалених овочах буде набагато більш ароматним, яскравішим та смачнішим, ніж приготований на свіжих овочах.

Чому суп виходить прісним

Ваш суп буде прісним, якщо ви приготуєте його на поганому бульйоні. Також врахуйте, що смак супу надають не тільки спеції й трави, а й жири. Не намагайтеся приготувати смачний суп на нежирному м'ясі. Страва вийде дієтичною, проте відверто не смачною.

Щоб суп не був прісним використовуйте для приготування бульйону жирне м'ясо або м'ясо на кістці.

Овочі перед тим як відправляти в каструлю злегка тушкуйте на сковороді з додаванням невеликої кількості вершкового масла.

Ну і нарешті найголовніше - соліть суп тільки перед закінченням приготування.

Як виправити несмачний суп

Якщо готова страва вам відверто не подобається і ви не знаєте, як зробити смак супу насиченим - не турбуйтеся. Навіть не дуже смачний суп можна виправити.

Покращити смак супу можна за допомогою спецій. Також врахуйте, що в супи в яких присутня томатна паста або томати, потрібно додавати не тільки сіль, але й цукор. Саме комбінація солі та цукру допоможе спеціям повністю розкритися.

Також в суп можна додати додаткові інгредієнти. Наприклад, порізані кільцями копчені ковбаски нададуть супу приємного смаку та аромату й суттєво поліпшать смак страви. Плавлений сир зробить ваш суп вершковим. Також в суп можна додати жирні вершки.

Істотно поліпшить смак супу жирна сметана.

Також можна зробити додаткову порцію засмажкою з цибулі та моркви, але готувати її бажано на вершковому маслі. Додайте таку зажарку в суп і він стане набагато смачнішим.

Якщо у вас вийшов солодкий суп виправте ситуацію спеціями. Зазвичай, багато господинь стикаються з такою проблемою при приготуванні овочевих супів і не розуміють, чому вийшов солодкий суп. Річ у тім, що в таких овочах як болгарський перець, морква та буряк є природний цукор. Залежно від сорту овочів вміст цукру може бути досить високим. Також додавання деяких соусів вимагає особливої обережності, тому що при їх приготуванні використовується цукор.

Якщо ви чутливі до цукру суп дійсно може здатися вам солодким.

Як виправити занадто наваристий суп

Якщо ваш суп більше нагадує кашу, вихід тільки один - додавати воду. Єдиної думки з цього приводу немає, оскільки одні кухарі стверджують, що густі супи можна розводити водою, головне, додавати кип'ячену воду в киплячий суп і довести страву до кипіння. Інші ж стверджують, що в цьому випадку постраждає смак страви, оскільки додана вода зменшить концентрацію бульйону і спецій.

Вирішувати безумовно тільки вам, що вам більше до душі - суп з яскравим смаком, але який нагадує кашу або більш рідка страва, але з менш вираженим смаком.

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