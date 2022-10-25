Жорстке м'ясо - досить серйозна проблема, яка може зіпсувати будь-яку страву. Однак є кілька секретів, які допоможуть вам виправити навіть безнадійну ситуацію.

М'ясо - унікальний продукт, який, здавалося б, просто неможливо зіпсувати. Однак, як показує практика, при незнанні деяких моментів, навіть м'ясо можна приготувати несмачно. Щоб приготоване вами м'ясо завжди було м'яким і соковитим, потрібно знати лише кілька важливих правил.

Щоб м'ясо було м'яким

Існують кілька способів домогтися того, щоб м'ясо було м'яким. Залежно від того, яку страву ви збираєтеся приготувати, м'ясо можна замаринувати.

Чудово розм'якшує м'ясо гірчиця. Натертий гірчицею шмат м'яса залиште на ніч в холодильнику. Вранці це м'ясо можна буде запекти в духовці. Якщо ви додасте до гірчиці ложку меду, у вас вийде чудовий медово-гірчичний маринад. Підготовлене таким чином м'ясо можна запікати або тушкувати.

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Також м'ясо стане більш м'яким, якщо ви натрете його майонезом, лимоном або заллєте на ніч склянкою кефіру.

М'ясо, яке ви збираєтеся варити, а не запікати, можна зробити більш м'яким, додавши до бульйону кілька столових ложок горілки, оцту або лимонного соку.

Чи можна розм'якшити м'ясо содою

Так, можна. Щоб м'ясо було м'яким, сода дійсно підходить. Якщо у вас шмат старого жорсткого м'яса, просто натріть його содою і залиште в холодильнику на дві години. Потім добре промийте м'ясо і можете готувати.

Також соду можна додати до бульйону, якщо в процесі варіння ви помітили, що м'ясо недостатньо м'яке. Однак, врахуйте, що такий бульйон вам доведеться вилити.

Як правильно нарізати м'ясо, щоб воно було м'яким при варінні

Не варто нарізати м'ясо на дрібні шматочки. Щоб м'ясо було м'яким при варінні, варіть його великим шматком, опустивши відразу в окріп. Через кілька хвилин зменште вогонь до мінімуму і варіть м'ясо до готовності під закритою кришкою. Це зробить м'ясо більш соковитим, а додані до бульйону спеції нададуть м'ясу аромату.

Що додати в бульйон, щоб м'ясо було м'яким

Якщо ви купили не найвдаліший шмат м'яса, додайте до бульйону ложку оцту і варіть м'ясо на мінімальному вогні. Також можна додати кілька ложок лимонного соку. Кислота розм'якшить м'ясні волокна і м'ясо стане більш м'яким. Також до бульйону можна додати чайну ложку соди. Врахуйте, що в цьому випадку бульйон вам доведеться вилити, оскільки після додавання соди або оцту ви навряд чи зможете його використовувати, але м'ясо стане набагато м'якшим.

Як зробити м'яким м'ясо для гуляшу

Гуляш - це та страва, яка не терпить жорсткого м'яса. Зробити м'яким м'ясо для гуляшу можна за допомогою маринаду. Наріжте м'ясо на порційні шматочки та залиште на ніч в кислому середовищі. Як маринад можна використовувати кефір, майонез, суміш майонезу з гірчицею і лимонним соком. Також можна просто натерти м'ясо оцтом або лимонним соком. Прибираємо підготовлене м'ясо на ніч в холодильник. Вранці промиваємо і готуємо на мінімальному вогні під закритою кришкою.

Також врахуйте, що гуляш приготований в духовці завжди буде більш ніжним, ніж приготований на відкритому вогні.

Щоб м'ясо було м'яким при тушкуванні

Тушкування - це унікальний спосіб приготування м'яса, при якому зіпсувати продукт практично неможливо. Щоб м'ясо було м'яким при ушкуванні, додайте до соусу кілька ложок жирної сметани або вершків, зменште вогонь до мінімуму і тушкуйте м'ясо до готовності під закритою кришкою.

М'ясо вийшло жорстким - що робити

Якщо приготоване м'ясо вийшло жорстким не турбуйтеся, ситуацію можна виправити. Головне - знати, що робити, якщо м'ясо жорстке при варінні.

Наріжте м'ясо на порційні шматки, викладіть у форму для запікання, залийте сумішшю води та сметани з розрахунку 1:1. Накрийте форму фольгою і залиште в духовці на одну годину при мінімальному вогні.

Також можна запекти жорстке м'ясо в духовці на подушці з овочів. При запіканні овочі дадуть багато соку і м'ясо стане більш м'яким. Але врахуйте, що овочі готуються досить швидко, а м'ясу знадобиться час, щоб стати м'яким. Тому тушкуйте м'ясо в духовці тільки на при мінімальній температурі.

Що додати, щоб м'ясо швидше приготувалося

Щоб м'ясо швидше приготувалося не потрібно солити бульйон. Додайте сіль за 10 хвилин до готовності м'яса.

Також врахуйте, що м'ясо звариться набагато швидше, якщо ви опустите його одразу в окріп. Якщо ви не плануєте використовувати бульйон для супу, можете додати в нього кілька столових ложок оцту. Оцтова кислота прискорить процес приготування м'яса.