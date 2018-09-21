Уряд відбив рейдерську атаку на Одеський медуніверситет (документ)

Спільні дії міністерств юстиції та охорони здоров'я не дають можливості рейдерам на чолі з екс-ректором ОНМедУ Валерієм Запорожаном знову захопити контроль над ВУЗом.

Недавні спроби команди звільненого за порушення контракту з поста ректора Валерія Запорожана за допомогою відданих йому людей повернути собі контроль над Одеським медичним університетом провалилися, про що свідчать узгоджені дії двох міністерств - охорони здоров'я та юстиції.

МОЗ протягом вересня спочатку висловив офіційну позицію щодо незаконності дій Запорожана і його команди, які намагаються рейдерським шляхом захопити ОНМедУ і навіть зробити диверсію у вигляді розливу отруйної ртуті в приміщенні ректорату. Потім глава МОЗ Уляна Супрун в Одесі підтвердила неправомірність спроб захоплення ВНЗ Запорожаном, і в цьому її підтримав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Наступним кроком стала спільна позиція МОЗ та державного казначейства, які приймають в якості офіційних фінансових документів тільки ті, які завірені печаткою ОНМедУ і підписом в.о. ректора Владлени Дубініної.

Спроба ж команди Запорожана отримати контроль над ОНМедУ шляхом внесення правок в державному реєстрі провалилася. Як говориться в наказі Міністерства юстиції від 18 вересня на основі звернень МОЗ, було вирішено зробити дві речі. По-перше, визнати недійсними ті правки, які в інтересах Валерія Запорожана, Юрія Сухіна та інших були внесені державним реєстратором Дмитром Вальковим. І, по-друге, самому Валькову заблокували доступ до держреєстру на два місяці.

Таким чином, існуюча ситуація в Одеському медуніверситеті виглядає приблизно так: з точки зору законодавства України та уряду єдиним законним керівництвом ВНЗ до моменту виборів нового ректора є виконуюча обов'язки ректора Владлена Дубініна. А дії Валерія Запорожана і його команди, не дивлячись на їхній фізичний контроль над частиною приміщень в ректораті, не мають ніякої юридичної сили і правових наслідків.