КПУ ініціює процедуру імпічменту Президента

Фракція Комуністичної партії України вчора звернулася з офіційним листом до керівників усіх фракцій парламенту щодо початку процедури імпічменту Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Він зазначив, що у зверненні міститься прохання до лідерів фракцій Верховної Ради висловити свою точку зору з даного питання.

За його словами, якщо у парламенті буде зібрано 226 підписів народних депутатів, тоді можливо розпочати процедуру імпічменту Президента. Він вважає, що на сьогодні не потрібен спеціальний закон про тимчасову спеціальну слідчу комісію, яка займатиметься питанням імпічменту. За його словами, фахівці вважають, що це можна робити на нині діючій законодавчій базі.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що комуністи підготували проет рішення щодо створення у Верховній Раді України тимчасової спеціальної слідчої комісії. «Все те, що вимагає від нас Конституція, ми готові запропонувати», - підкреслив лідер КПУ.

За його словами, питання щодо початку процедури імпічменту Президента - «це буде певний тест, наскільки вони (політичні сили – УНІАН) послідовні у своїх заявах».

Він нагадав, що фракція Партії регіонів неодноразово заявляла про необхідність початку процедури імпічменту. П.СИМОНЕНКО вважає, що «в повному складі має поставити підписи Партія регіонів».

У підготовленому фракцією КПУ поданні народних депутатів України «про ініціювання питання усунення Президента України Віктора ЮЩЕНКА з поста в порядку імпічменту у зв’язку з вчиненням злочинів», зазначається, що Президент неодноразово, «систематично порушував Конституцію і закони України». «Його практична діяльність спрямована на встановлення і зміцнення режиму особистої влади, результатом чого стало блокування роботи всіх гілок влади, руйнація системи управління країною, що призвело до деформації засад державності, втрати керованості державою та поглиблення розколу в суспільстві», - йдеться у тексті подання.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що у разі затягування роботи тимчасової спеціальної слідчої комісії, у випадку її створення, можуть бути втрачені терміни для оголошення імпічменту Президента. «Якщо хтось буде затягувати, то буде зрозуміло, що це просто є політичною грою, а не конкретним бажанням навести порядок в управлінні країною», - сказав він.

Лідер КПУ наголосив, що якщо не вдасться провести імпічмент Президента, то «тоді ці матеріали будуть корисні і в перспективі, коли В.ЮЩЕНКО не буде вже Президентом України і буде знятий з нього імунітет недоторканності. Тоді матеріали пригодяться для Генеральної прокуратури і порушення кримінальної справи за здійснені злочини проти громадянина ЮЩЕНКА».