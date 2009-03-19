КС визначатиме строк повноважень депутатів, обраних на позачергових виборах

Конституційний Суд України розпочав розгляд справи за конституційним поданням Київської міської ради щодо офіційного тлумачення положень Конституції відносно строку повноважень депутатів місцевих рад, обраних на позачергових виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, депутати Київської міської ради у своєму поданні хочуть з’ясувати: чи набувають депутати місцевих рад та сільські, селищні, міські голови повноваження на однаковий, передбачений частинами 1, 2 і 141 Конституції України, п’ятирічний та шестирічний строк, якщо їх обрано на чергових, позачергових, повторних, проміжних або перших місцевих виборах;

чи можуть застосовуватись положення статті 14 закону про вибори депутатів місцевих рад при призначенні місцевих виборів, якщо конституційно визначений строк повноважень місцевих рад, сільських, селищних, міських голів з об’єктивних причин не збігається зі строком проведення виборів народних депутатів України.

Автори подання вважають, що як народні депутати, так і депутати місцевих рад і голови місцевих рад у разі обрання набувають своїх повноважень на термін, визначений Конституцією України, незалежно від того, які то були вибори – чергові, позачергові чи інші.

Суддею-доповідачем у цій справі є голова Конституційного Суду Андрій СТРИЖАК.