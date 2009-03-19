На Київщині затримано ще одного хабарника від влади
16:55, 19 березня 2009Право
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Хабарниця в статусі «в.о.»
На Київщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито виконуючу обов’язки голови однієї із сільських рад Вишгородського району, яка вимагала та отримала 10 тисяч гривень хабара.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, жінка вимагала хабара від представника відкритого акціонерного товариства за надання в оренду зазначеному товариству одного з приміщень, що належить вказаній сільраді.
Хабарницю затримано. Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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