На Київщині затримано ще одного хабарника від влади

На Київщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито виконуючу обов’язки голови однієї із сільських рад Вишгородського району, яка вимагала та отримала 10 тисяч гривень хабара.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, жінка вимагала хабара від представника відкритого акціонерного товариства за надання в оренду зазначеному товариству одного з приміщень, що належить вказаній сільраді.

Хабарницю затримано. Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.