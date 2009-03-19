У Ющенка побачили, що Тимошенко готує реприватизацію, якщо не експропріацію

Президент України Віктор Ющенко вважає абсолютно неприйнятним запровадження права, яким Фонду державного майна України дозволяється в односторонньому порядку відмовитися від договору купівлі-продажу у разі невиконання або неналежного виконання покупцем визначених цим договором умов.

Про це заявив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман Жуковський, повідомляє прес-служба Президента України.

Р.Жуковський вважає, що законопроект, схвалений на вчорашньому засіданні уряду, не відповідає Конституції, яка, зокрема, в статті 41 передбачає, що право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження об`єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду, нагадав Жуковський. На його думку, «надання ФДМУ права розривати договір купівлі-продажу за неналежне виконання його умов, навіть якщо такий договір підписаний ще 17 років тому, дасть змогу відбирати об`єкт приватизації у нового власника за найменші порушення. Водночас будь-які гарантії повернення сплачених покупцем коштів відсутні».

Як зазначив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку, запропонований урядом проект Закону також суперечить Концептуальним засадам забезпечення реалізації національних інтересів у сфері приватизації, схваленим рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року.

Роман Жуковський відзначив, що повторна приватизація – процес тривалий, і попередній покупець може отримати свої кошти лише через декілька років. Окрім того, повторний продаж може взагалі не відбутися або ж отримані кошти виявляться меншими за суму, сплачену колишнім власником.

«Незрозуміло також, яким чином буде оцінено та відшкодовано можливі інвестиції, зроблені під час дії договору купівлі-продажу державного майна його новим власником. Всі ці питання запропонованим законопроектом взагалі не врегульовані», – стверджує Р.Жуковський, додаючи, що «фактично такі норми відкривають шлях до масової реприватизації, а в гіршому випадку – просто експропріації майна в інвестора».

Як приклад, Р.Жуковський наводить ситуацію навколо «Криворіжсталі», відкрита та прозора приватизація якої була великим досягненням, що дозволило отримати несподівано значні кошти. Водночас він нагадав, що протягом вже досить тривалого часу між Фондом держмайна та компанією «АрселорМіттал» триває спір щодо виконання умов договору купівлі-продажу. Зокрема, ФДМУ вважає, що вчасно не були реалізовані заходи з реконструкції коксових батарей № 3 та № 4, реконструкції цеху сіркоочищення коксохімічного виробництва. Водночас компанія «АрселорМіттал» достатньо аргументовано доводить, що ці заходи було здійснено вчасно, а проблема виникла у зв`язку із затримкою оформлення документів щодо введення їх в експлуатацію.

«Спроба просто повернути собі це підприємство, без вирішення спору у судовому порядку, призведе до надзвичайно негативного резонансу у світі та судових позовів до держави. У розпал кризи необхідно буде просто забути про існування будь-якого інвестиційного клімату в Україні», - заявив Жуковський.

Керівник Головної служби соціально-економічного розвитку підкреслив, що реалізація запропонованого Кабінетом Міністрів проекту Закону призведе замість задекларованого урядом рівня посилення соціальної захищеності працівників приватизованого підприємства одразу до двох поразок. «По-перше, всі приватизовані підприємства підвішуються «на гачок» рішення чиновника ФДМУ, стають неспроможними планувати свою діяльність, а то й просто працювати, якщо описана схема реалізується. Отже, замість посилення захищеності працівників таких підприємств може постати проблема масових звільнень.

По-друге, ми зводимо бар`єр на шляху подальшої приватизації. І це в умовах, коли ми плануємо залучити від приватизації майже 10 млрд. гривень для фінансування Стабілізаційного фонду».

Тому, за словами Р.Жуковського, Президент України вживатиме усіх необхідних заходів щодо забезпечення дотримання права власності в Україні і вважає, що піднесення економічної активності та збільшення інвестиційних можливостей є найкращою гарантією зайнятості населення та вчасної виплати працівникам заробітної плати.

Довідка: 18 березня 2009 р. на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань приватизації щодо відповідальності покупців об`єктів приватизації» та прийнято рішення щодо його внесення на розгляд Верховної Ради України.