Служба безпеки України презентувала «Білу книгу-2008»

У Службі безпеки України відбулась презентація видання «Біла книга-2008», яке є публічним звітом СБУ про пріоритетні результати її діяльності та одним із засобів демократичного цивільного контролю над безпековим сектором держави.

Про це УНІАН повідомили у прес-центру СБУ.

У презентації взяли участь член громадської ради при СБ України Степан БРАЦЮНЬ, директор Національного інституту проблем національної безпеки при РНБО України Олександр ВЛАСЮК, керівник неурядової організації «Мережа партнерства Україна-НАТО» С.ДЖЬОРДЖ, представники неурядових громадських організацій, експерти з питань реформування безпекового сектору, науковці.

«Білу книгу» видано Службою безпеки України відповідно до Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» та відповідно до Концепції реформування СБУ, затвердженої Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 20.03.08 р.

Основним призначенням «Білих книг» у європейському демократичному суспільстві є інформування широкої громадськості про діяльність спецслужб.

Перше таке видання - «Біла книга 2007: Служба безпеки і розвідувальні органи України» вийшло друком торік. У ній були представлені матеріали Комплексного огляду сектору безпеки України, висновки Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони тощо.

У цьогорічному виданні основну увагу приділено питанням реформування СБУ у спецслужбу європейського зразка, вдосконалення демократичного контролю за її діяльністю, взаємодії з громадськістю, співробітництву з країнами ЄС та НАТО, гуманітарним проектам з відродження національної пам’яті.

Як підкреслив, презентуючи видання, голова СБ України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, «Біла книга» сприятиме кращому розумінню в суспільстві і на міжнародній арені завдань і функцій спецслужби Української держави, що впевнено торує шлях інтеграції у світову демократичну спільноту».

Він запевнив, що діяльність Служби безпеки України залишатиметься прозорою для широкого загалу громадськості. «Ми готові до відкритого діалогу з суспільством і будемо неухильно дослухатися до рекомендацій громадських інституцій щодо поглиблення демократичного контролю, врахування світового досвіду».

«Пріоритетом у нашій роботі є не абстрактні ідеали, а людина, її честь і гідність, що є найвищою соціальною цінністю, як це визначено у статті 3 Конституції України», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Біла книга 2008» - ілюстроване науково-популярне тематичне видання, яке невдовзі побачить світ також і англійською мовою.