Черновецький надумав віддати під заставу приміщення ГПУ і СБУ?

Блок Віталія Кличка закликає депутатів Київради не підтримувати рішення про отримання кредиту в 1,2 млрд. грн. для покриття боргів міста перед АЕК «Київенерго».

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Депутатської фракції Блоку Кличка.

У Блоці Кличка пропозицію влади Києва взяти позичку в 1,2 млрд. грн. називають "черговою масштабною бюджетною аферою, мета якої – затягнути кредитний зашморг на шиї киян".

Блок Віталія Кличка нагадує, що під час розгляду бюджету виступав проти прийняття бюджету без покриття боргів, оскільки місто може опинитися на межі кризи. "Втім, депутатська більшість разом з Блоком Юлії Тимошенко в Київраді проголосували за цей антинародний бюджет, залишивши без уваги конструктивні пропозиції. На жаль, те, про що застерігав Блок Віталія Кличка під час розгляду бюджету – сталося. Головний кошторис міста тільки підписано та оприлюднено, а до нього вже намагаються внести зміни на 1,2 млрд. грн.".

За інформацією Блоку Кличка, не визначені умови отримання кредиту, а саме: відсотки, вартість та остаточний перелік майна, яке передається у заставу. Більше того, "шокує перелік майна", яке пропонується передати під заставу, це - майже всі комунальні приміщення:

театри столиці (Театр опери та балету ім. Т.Г.Шевченка, Український драматичний театр ім. І.Франка, Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки, Національна філармонія України, Національний будинок органної та камерної музики);

приміщення музеїв Києва (Національний музей історії України);

приміщення Академії керівних кадрів культури і мистецтв, Академії мистецтв України, Академії муніципального управління;

приміщення науково-дослідних установ НАН України (Інститут географії, Академія педагогічних наук України, інститут отоларингології).

Також, за інформацією Блоку Кличка, приміщення, що займають центральні органи виконавчої влади: приміщення Міністерства закордонних справ України, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Головного управління державної служби України, Державного управління охорони навколишнього природного середовища, Центрального відділу реєстрації шлюбів м. Києва, районні військові комісаріати, приміщення Управління Державної судової адміністрації України в м. Києві; приміщення судів, у т.ч. Господарського суду м. Києва, приміщення РУ ГУ МВС України в м. Києві, приміщення ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, приміщення Служби безпеки України в м. Києві, приміщення Генеральної прокуратури України, приміщення науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в м. Києві, приміщення Головного управління юстиції в м. Києві, приміщення державної податкової інспекції у районах столиці, поштові відділення Києва.

Таким чином, місто не розрахувавшись за кредит, може втратити ці приміщення назавжди, наголошують в Блоці Кличка.

Депутати зазначають, що, не дивлячись на їхні неодноразові вимоги, на жаль, не було включено до порядку денного Київради звіт підприємств, що входять до складу ЗАТ «Київенергохолдинг», аби проаналізувати їхню фінансово-господарську діяльність. Діяльність ЗАТ «Київенергохолдинг» лишається закритою та непрозорою для киян, саме тому з’являються сумнівні борги, наголосили в Блоці Кличка.

Як йдеться в заяві, в бюджеті є реальні кошти, які можна використати на погашення боргів, а саме: "зменшивши обсяги підкупу виборців, урізавши фінансування комунальних ЗМІ, фонду мера, приховані хабарі правоохоронними органам та ін. Насправді можна обійтись і без взяття кредиту. Утім, у деяких фракцій є бажання створити киянам, їхнім дітям та онукам боргову яму, замість введення в дію реальних антикризових заходів". При цьому Блок Віталія Кличка закликає депутатів фракції Блоку Юлії Тимошенко у Київській міській раді "остаточно не входити до фарватеру команди Леоніда Чернівецького".

Блок Віталія Кличка закликає депутатський корпус Київради "відповідально ставитись до своїх представницьких повноважень, які нам надані територіальною громадою столиці, і не затягувати довгостроковий борговий зашморг на шиях киян".