Секретаріат Президента оголосив конкурс на заміщення вакантної посади

Секретаріат Президента України оголосив конкурс на заміщення вакантної посади консультанта відділу інформаційно-аналітичної роботи із зверненнями громадян Служби з питань звернень громадян.

Текс оголошення розміщено на офіційному Iнтернет-представництві глави держави.

Кандидат повинен бути громадянином України, мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (бажано політологічна чи юридична), а також досконало володіти державною мовою та трьома і більше іноземними мовами (англійська, російська - обов`язково). Крім того, серед вимог - поглиблені навички роботи на персональному комп`ютері, знання принципів адміністрування веб-сайтів, семантики веб-сторінок та принципів розмітки HTML, навички комп`ютерного аналізу даних і знання принципів програмування.

Також вимагається стаж роботи за фахом на державній службі на посадах спеціаліста І або II категорії не менше як один рік або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше як два роки.

Кандидат повинен надати конкурсній комісії заяву про участь у конкурсі, заповнену особову картку з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4Х6 см і копії документів про освіту, засвідчені у встановленому законодавством порядку. Також потрібна декларація про доходи та копії першої і другої сторінок паспорта.

Документи пропонується надсилати поштою на адресу СП протягом наступних 30 календарних днів.