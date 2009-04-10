В Одесі ТВК позбавила депутатських повноважень членів групи «Родіна»

Рішенням Одеської міської територіальної виборчої комісії члени групи «Родіна» Одеської міської ради Ігор МАРКОВ, Роман СКОМОРОХА, Костянтин РОЗОВ і Олександр ДОРОХОВСЬКИЙ позбавлені депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на 16-ій сесії міськради голова міського тервиборчкому Дмитро МОНОХІДІ.

Він уточнив, що таке рішення ухвалене виборчою комісією одноголосно після розгляду рішення виконавського комітету Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» (до складу якого входять Прогресивна соціалістична партія України і Партія «Російсько-український союз»), направленого тервиборчкому.

«Одержаний комісією документ від виконкому Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» завірений мокрою печаткою. Ці люди, згідно з рішенням виконкому політблоку, втратили зв`язок із цією політичною силою після виходу з фракції «Народна опозиція». Утворивши у жовтні 2008 року групу «Родіна» в Одеській міськраді, вони вже не входять до політблоку, від імені якого обиралися членами міськради, і не відображають його інтереси й цілі, що ставилися керівництвом партійних організацій, які створили виборчий блок», – сказав Д.МОНОХІДІ.

Замість названих громадян, згідно з рішенням міського виборчкому, до складу Одеської міськради введені наступні за списком члени Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція»: Надія СІРОУС, Валентина СОКОЛОВА і Олександр СТРІЛЯЄВ, повідомив Д.МОНОХІДІ.

На час оголошення рішення міської ТВК депутати, позбавлені повноважень, уже залишили залу засідань міськради.

Нагадаємо, депутатська група «Родіна» у складі шести членів Одеської міськради створена 5 жовтня 2008 року. До її складу увійшли депутати Ігор МАРКОВ, Наталія ГЕОРГІЄНКО, Олександр ДОРОХОВСЬКИЙ, Костянтин РОЗОВ, Роман СКОМОРОХА, Валентин ЧЕРНОВ, які були обрані у 2006 році у міськраду за списком Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція». Лідер групи – мільйонер Ігор МАРКОВ, власник фірми «Слов`янський альянс», місцевого телеканалу АТВ і низки інших ЗМІ. Він також відомий як засновник скандальної проросійської партії «Родіна». Цю політсилу він створив, реформувавши Прогресивно-демократичну партію, що діяла з 1999 року.