Громадян Молдови, підозрюваних в організації заворушень, буде екстрадовано

Генеральна прокуратура України розпочала оформлення процедури екстрадиції двох громадян Молдови, які підозрюються в організації масових заворушень у Кишиневі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

За інформацією співрозмовника агентства, співробітники відомства вживають доекстрадиційних заходів, які, зокрема, включають в себе повну перевірку цих громадян.

Як підкреслили у Генпрокуратурі, цього вимагають усі норми міжнародних угод щодо екстрадиції затриманих осіб, які розшукуються правоохоронцями іншої держави. У тому числі такі процедури необхідні для того, щоб у подальшому правоохоронні органи обох країн не були кимось звинувачені у політичному підґрунті.

«Їх (затриманих) ніхто не збирається передавати як «кота в мішку», - запевнили у Генпрокуратурі, при цьому зауваживши, що процедура екстрадиції може зайняти «місяці і місяці», однак усі норми законодавства будуть дотримані.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня в аеропорту Одеси співробітники міліції, СБУ, прикордонної служби затримали двох громадян Молдови - Габріела СТАТІ та Аурена МАРИНЕСКУ, які підозрюються в організації масових заворушень у Кишиневі.

За даними Генеральної прокуратури України, ці особи були оголошені в розшук «за організацію масових заворушень та дій, скоєних з метою захоплення і насильницького утримання державної влади з порушенням Конституції Молдови, які мали місце в Кишиневі».