ПР вимагає від Луценка вибачитися перед жителями Тернопільщини

Фракція Партії регіонів у Тернопільській обласній раді вимагає від міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА публічно вибачитися за компрометацію жителів області.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова обласного осередку Партії регіонів Орест МУЦ, “регіонами” уже подали для реєстрації в облраді проект звернення до Ю.ЛУЦЕНКА, у якому від імені всієї облради міститься вимога вибачитися перед громадськістю за некоректне висловлювання.

“Йдеться про фразу “Скажіть мені: хто в здоровому глузді повірить, що у… районах Тернопільської області… більшість виборців прийшли голосувати після четвертої години? Це на Тернопіллі, коли церкви вже давно віддзвонили, пляшку вже давно розпили, а куми вже давно почесали всі язики”, яку ЛУЦЕНКО висловив, говорячи про начебто сумнівність результатів виборів до облради. На мою думку, така заява міністра МВС ображає честь і гідність усіх мешканців області, адже добре відомо, що глибока релігійність, християнський світогляд, та ще й у період великоднього посту не дає мешканцям області поводитися так, як це зневажливо подає Ю.УЦЕНКО. Можливо, пан міністр змальовував власний вихідний”, – заявив О.МУЦ.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ заявив, що вважає слова Ю.ЛУЦЕНКА щодо фальсифікації результатів виборів до Тернопільської облради спробою дестабілізувати ситуацію в регіоні. Ю.ЧИЖМАРЬ висловив переконання, що Ю.ЛУЦЕНКО “мав би облишити демагогію та вжити конкретних заходів для того, щоб виявити факти фальсифікації, на які він натякає”.

5 квітня Ю.ЛУЦЕНКО пообіцяв перевірити, чи не було фальсифікацій на виборах до Тернопільської облради. “Я вам даю гарантію, що ми звіримо списки виборців, які отримали бюлетені, і їхні підписи звіримо з підписами у паспортних столах. Ми побачимо відповідь на це “тернопільське чудо” Партії регіонів, партії Єдиний центр та іже з ними”, – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Позачергові вибори до Тернопільської облради відбулися 15 березня.

У новообраній облраді ВО “Свобода” здобула 50 мандатів, партія “Єдиний центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5.