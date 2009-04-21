Під час Великодня грубих порушень громадського порядку не зафіксовано

Під час святкування Великодня грубих порушень громадського порядку в Україні не зафіксовано.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

За даними правоохоронців, у період з 18 по 19 квітня у 15,2 тисяч культових спорудах різних конфесій у 10 тис. 829 населених пунктах усіх регіонів держави відбулися Великодні богослужіння, в яких взяли участь близько 10,4 млн. громадян. Найчисленніші культові відправи відбувалися у Львівській (понад 1,7 млн. осіб), Дніпропетровській (майже 1 млн. осіб), Тернопільській та Вінницькій (майже по 700 тис. осіб) областях.

Як нагадали в ДЗГ, на період Великодніх та травневих свят в Міністерстві внутрішніх справ розгорнуто цілодобову діяльність робочого апарату Оперативного штабу, до складу якого залучені досвідчені працівники з різних служб міністерства.