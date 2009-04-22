Рада підприємців готує слухання про держзакупівлі

Рада підприємців при Кабінеті міністрів України спільно з Міністерством економіки України та Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва 23 квітня проведуть громадські слухання з питань держзакупівель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради підприємців, слухання відбудуться 23 квітня 2009 року о 14.00 у приміщенні Клубу Кабінету міністрів України, за адресою вул. Інститутська, 7.

Працівникам ЗМІ для участі у заході потрібно зареєструватися у Раді підприємців до 15.00 22 квітня (зазначивши ПІП, назву організації, назву фірми, посаду, контактний телефон) за електронною адресою office@kmu.gov.ua.

На слуханнях буде обговорюватися проект Закону України «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти», (реєстраційний № 2263). До участі у заході запрошені керівники органів виконавчої влади, народні депутати України, представники бізнесу.

Як зазначається у повідомленні прес-служби, у Верховній Раді України підготовлений до другого читання проект Закону України «Про закупівлю робіт, товарів та послуг за державні кошти» (реєстраційний № 2263).

Світовий банк висло вловив свої зауваження до цього законопроекту, як до такого що “суперечить світовим вимогам, не відповідає міжнародній практиці та директивам ЄС”. Прийняття рішень щодо державних закупівель та розгляд скарг, згідно із поданим на розгляд парламенту законопроектом, пропонується передати спеціально створеній комісії, функції якої схожі із функціями ліквідованої минулого року Тендерної палати.