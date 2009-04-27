СБУ презентувала документальний фільм про генерал-хорунжого армії УНР

Сьогодні у Києві Служба безпеки України спільно з Національною телекомпанією України в рамках циклу фільмів «Гриф секретності знято» презентувала документальний фільм «Операція «Тютюн» - про життя і боротьбу генерал-хорунжого армії УНР Юрія Тютюнника.

Як зазначив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, фільм побудований на розсекречених архівних матеріалах, що знаходяться на зберіганні в архіві СБУ, і які раніше були недоступні для широкого загалу.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що такого роду спільний проект дасть змогу зрозуміти українську історію без перекручень та фальсифікацій.

Він підкреслив, що СБУ вважає своїм обов’язком зробити доступною правду про українське минуле, яку ховали за грифами таємності.

«Ми не повинні і не даємо жодних оцінок тим матеріалам, розсекречення яких щодня триває в нашому архіві. Наш обов’язок – відкрити їх для всіх», - зазначив голова СБУ.

Довідка УНІАН. Голова Директорії та Головний отаман Армії УНР Симон Петлюра напередодні Другого зимового походу призначив начальником Партизансько-повстанського штабу генерал-хорунжого Ю.Тютюнника. Досвідчений воєначальник очолив Листопадовий рейд на територію України, що мав на меті повалення більшовицького режиму. Однак, повстанські війська зазнали нищівної поразки, а самому Ю.Тютюннику разом з групою штабістів вдалося втекти до Польщі. Однак, через сплановану спецоперацію чекістам вдалося заманити Ю.Тютюнника на територію Радянської України, де 16 червня 1923 року він був заарештований.