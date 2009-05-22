Прокуратура виявила, що Черновецький завищив тарифи на поховання

Прокуратурою міста Києва із залученням Антимонопольного комітету та територіального управління Держцінінспекції перевіряється дотримання законності у сфері надання ритуальних послуг у столиці.

Як повідомили у прес-службі прокуратури столиці, надання таких послуг населенню м. Києва покладено на відповідне спеціалізоване комунальне підприємство - ритуальну службу “Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування”.

Проте, у порушення вимог ст.ст. 9, 10 Закону України “Про поховання та похоронну справу”, зазначеним підприємством вказані послуги безпосередньо не надаються, а виконання таких функцій фактично перекладено на окремих суб’єктів господарювання не комунальної форми власності, що призводить до втрати можливості ведення РС СКП “Спецкомбінат ПКПО” повноцінної підприємницької діяльності та, внаслідок цього, порушення прав громадян, які є споживачами цих послуг.

Більше того, нові тарифи на ритуальні послуги, введені в дію розпорядженням КМДА №81 від 26.01.09, застосування яких на момент перевірки призупинено, також суперечать чинному законодавству, оскільки встановлені без належного економічного обґрунтування, із значним завищенням його окремих складових та рівня рентабельності, внаслідок чого такі тарифи безпідставно підвищились у 2-5 разів.

З огляду на виявлені порушення, прокуратурою міста Київському міському голові внесено подання про усунення порушень зазначеної галузі законодавства, яке перебуває на розгляді.

На даний час перевірка прокуратури триває.