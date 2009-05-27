Оголошений у розшук заступник міністра знайшовся

09:53, 27 травня 2009
Право
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Каже, прокуратура і так знала, де він

Колишній заступник міністра охорони здоров`я України і головний санітарний лікар країни Микола Проданчук перебуває в лікарні. Про це він сам повідомив журналістам.

"Я нині перебуваю на лікуванні, саме тому, що я на лікуванні, я не можу довго говорити. І генеральний прокурор знає про це. Про це знає Генеральна прокуратура з 15 травня офіційно", - розповів Проданчук, який проходить лікування в Інституті фтизіатрії і пульмонології імені Яновського АМН України.

Адвокат Микола Шупеня також підтвердив, що Генпрокуратурі, яка раніше оголосила Проданчука в розшук, було відоме його місцезнаходження.

"Я особисто як його адвокат 19 травня надіслав старшому слідчому Генпрокуратури телеграму з повідомленням про те, що Проданчук 15 травня захворів, а 19 травня його стан здоров`я різко погіршився, і його госпіталізували. Майже за годину після відправки Генеральна прокуратура цю телеграму одержала, про це є повідомлення", - цитує адвоката Лента.ру . За його словами, 19 травня він подав клопотання про припинення слідства з огляду на тяжку хворобу Проданчука.

Утім, адвокат додав, що в середу в другій половині дня його підзахисний проведе брифінг в Міністерстві.

Як повідомляв УНІАН , 20 травня Генеральна прокуратура оголосила М.Проданчука в розшук, "у зв’язку з тим, що на даний час місце знаходження обвинуваченого невідоме", а постановою Печерського районного суду Києва від 21 травня надано дозвіл на затримання та доставку до суду для вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу.

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