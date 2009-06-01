Від ГПУ вимагають правової кваліфікації дій податкової міліції

Київ. 1 червня. УНІАН. Голова адвокатського об`єднання «Національна правова палата», член Соціалістичної партії Володимир ГОШОВСЬКИЙ звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням дати правову кваліфікацію діям податкової міліції, яка, за його словами, 29 травня заблокувала роботу об`єднання і незаконно тримала під вартою більш як 15 працівників «Національної правової палати» впродовж 10 годин.

Про це В.ГОШОВСЬКИЙ повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, 29 травня близько 11 години близько 20 працівників податкової міліції увірвалися до адвокатського об`єднання, не пред`явивши при цьому документів на проведення слідчих дій, і силою захопили і утримували працівників адвокатського об`єднання до 21-ї години. Податківці заблокували вхід до приміщення, провели вилучення документів і обшук приміщення.

«Після того, як податківці залишили приміщення, ми знайшли сліди зломів і проникнення в мій кабінет», - говорить В.ГОШОВСЬКИЙ. За його словами, районний наряд міліції зафіксував сліди злому сейфа, вкрадено вінчестер, на який записувалася інформація камер внутрішнього і зовнішнього спостереження.

В.ГОШОВСЬКИЙ зазначив, що після дій податківців він виявив також прилади для прослуховування.

«Про те, що відбувалося в «Національній правовій палаті», у нас на сьогодні немає офіційної інформації», - сказав він.

Як можливу причину таких дій податкової міліції В.ГОШОВСЬКИЙ називає те, що помилилися адресою, спробу розкрити адвокатську таємницю у справах, які веде «Національна правова палата», або ж політичний аспект. Зокрема, юрист зазначив, що безпосередньо в його кабінеті велася розмова про створення єдиного блоку лівих політичних сил. «Ми також сьогодні виявили, що було вкрадено сервер, на якому знаходилися документи партії», - сказав він.