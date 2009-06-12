Парламент направив до Президента запит щодо звільнення Стельмаха

Верховна Рада направила до Президента України Віктора ЮЩЕНКА депутатський запит щодо необхідності подання до парламенту про звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, за направлення даного запиту проголосували 319 із 433 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Запит - від групи народних депутатів, серед яких Ярослав СУХИЙ (фракція Партії регіонів) та Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС).

У запиті йдеться про необхідність невідкладного направлення Президентом подання до ВР на звільнення В.СТЕЛЬМАХА у зв’язку із “незабезпеченням ним стабільності грошової одиниці України, потуранням банківським аферам, ігноруванням вимог Цивільного кодексу України”.

Депутати вважають, що це призвело «до масового пограбування українського народу, знецінення національної валюти, неспроможності банків виплачувати вкладникам депозити та дивіденди, грубого порушення їхніх конституційних прав та підриву авторитету банківської системи».

«А у випадку невжиття заходів з направлення такого подання - визнання Президентом України особистої відповідальності за збитки, нанесені громадян та банківській системі», - йдеться у запиті.