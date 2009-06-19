Богатирьова займатиметься інформаційною безпекою - указ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив новий персональний склад Міжвідомчої комісії з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

Згідно з указом від 18 червня, текст якого розміщено на сайті глави держави, на часткову зміну указу від 22 січня 2002 року №63 “Про Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України” В.ЮЩЕНКО призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїсу БОГАТИРЬОВУ головою цієї комісії.

При цьому Президент звільнив від виконання цих обов’язків Євгена МАРЧУКА.