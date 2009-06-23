Звільнених від покарання з випробуванням примусять проходити курси

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України щодо запровадження корекції соціальної поведінки осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 299 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається запровадження корекції соціальної поведінки осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Тобто йдеться про проходження обов’язкових курсів корекції соціальної поведінки, спрямованих на виправлення засудженого, його успішне соціально-психологічне та економічне функціонування у подальшому.

Курси корекції соціальної поведінки розробляються і реалізовуються за відповідними програмами, з метою забезпечення безпеки суспільства, зайнятості, освіти засудженого, попередження рецидиву злочинів тощо.

Курси спрямовані на корекцію поведінки засудженого або її окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистості, які можна об’єктивно перевірити.

Вид курсу призначається судом залежно від вчиненого злочину та особистості засудженого. Реалізовуються курси безпосередньо працівниками служби пробації, а також державними і приватними структурами, які мають право (ліцензії) на здійснення такого роду діяльності.

Порядок розробки, перелік, вимоги до змісту та порядок реалізації програм корекції соціальної поведінки осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, повинен затверджуватися Кабінетом міністрів.