Балога: Президент досі не відгукнувся на інцидент з Малєй

Член президії партії “Єдиний центр”, екс-глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що Президент Віктор ЮЩЕНКО зобов`язаний виконати пряму норму Конституції, яка визначає главу держави як гаранта дотримання прав і свобод людини та громадянина, й особисто стати на захист громадянки України Валентини МАЛЄЙ, “яка зазнала прилюдних образ і принижень від співробітника Посольства Греції в Україні”.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ щодо “скандалу із зухвалим і брутальним поводженням із громадянкою нашої держави в грецькому дипломатичному представництві”, переданому УНІАН прес-службою ЄЦ.

Зокрема, В.БАЛОГА вважає “дивним і незрозумілим” той факт, що Президент і досі особисто не втрутився в цю ситуацію, яка вже викликала широкий резонанс у суспільстві, стала темою номер один у повідомленнях ЗМІ. Він зазначив, що глава держави “завжди напрочуд швидко реагує на успіхи і перемоги, розсилаючи навсібіч вітання та сповнені пафосу телеграми, однак мовчить у вельми брудній справі, яка вимагає негайних рішучих дій”.

За словами В.БАЛОГИ, згідно з Основним Законом, Президент керує зовнішньополітичною діяльністю, однак до сьогодні громадськість не поінформована про конкретні доручення В.ЮЩЕНКА Міністерству закордонних справ щодо реакції у справі В.МАЛЄЙ. “Імовірно, таких директив просто немає. Тому позиція вітчизняного МЗС із цього питання непереконлива, млява, з явними ознаками синдрому ображеного хлопчика. Водночас у арсеналі міністерства є чимало дієвих дипломатичних засобів для захисту законних прав громадян України”, - наголошує В.БАЛОГА.

На думку В.БАЛОГИ, МЗС мало б у цьому випадку діяти наступальніше і наполегливіше, зокрема, від посольства Греції через офіційну ноту варто було зажадати конкретних пояснень щодо обставин інциденту з громадянкою В.МАЛЄЙ і домогтися вибачень грецької сторони, а не "делікатничати" на рівні рядових чиновників. “Натомість, відомство на Михайлівській площі задовольнилося повідомленням, що проти співробітника Посольства Греції, який допустив проти українки протиправні, образливі дії, розпочато службове розслідування”, - зазначає екс-глава президентського Секретаріату.

На його переконання, такі пояснення зовсім не свідчать про те, що інцидент вичерпано. “У будь-якому разі вони не можуть задовольнити сотень тисяч українців, які потерпають від сваволі і зневажливого ставлення до себе з боку працівників іноземних дипломатичних і консульських установ. На цьому тлі наміри наших високопоставлених дипломатів скаржитися на грецького консула у Брюсселі мають дещо комічний і безпорадний вигляд. Це все одно, що самому написати на себе скаргу”, - переконаний В.БАЛОГА.

Лідер ЄЦ звернув увагу, що грецькі дипломати так і не вибачилися перед В.МАЛЄЙ, хоча мали б зробити це, принаймні, з міркувань ввічливості та етикету. З огляду на це він припустив, що “така зверхня поведінка Посольства Греції, яка лише зміцнить його репутацію як одного з найбільш недружніх стосовно українців”, може відвернути тисячі наших співгромадян від туристичних поїздок у цю країну.

“Зараз, коли через економічну кризу в Греції, яка живе лише з туризму та оливок, готелі заповнені ледь наполовину, гримаси посольських працівників обертаються реальними фінансовими втратами для грецького бюджету. Тож послу варто подумати, чи залишати далі на роботі консула, який не приваблює, а відлякує потенційних туристів”, - переконаний В.БАЛОГА.

При цьому він нагадав, що неодноразово публічно виступав за те, щоб Україна переглянула свої відносини у візовому питанні із деякими країнами. Нині існуючий візовий режим "явно не відповідає потребам українців, які змушені зазнавати принижень при одержанні віз і поневірянь при перетині кордону". "Однак Президент В.ЮЩЕНКО та МЗС і далі вперто не помічають, що окремі країни Європи ставляться до українських громадян, м`яко кажучи, урозріз із красивими декларативними заявами наших керівників про "відкритість", "партнерство" і "курс на інтеграцію", - заявив В.БАЛОГА.

На його переконання, без особистого втручання Президента у справу В.МАЛЄЙ, реального президентського контролю за тим, як дотримуються права українців за кордоном, наші співвітчизники і далі будуть “об`єктами для кривлянь” різного роду чиновників іноземних держав.

“Захист прав і інтересів українців є безперервною справою, яка точно ширша за рамки урочистих промов за кордоном чи запевнень у дружбі. Адже партнерські взаємини - це двосторонній рух, на якому немає перешкод, подібних до тих, які відчула на собі українка В.МАЛЄЙ”, - наголосив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, В.МАЛЄЙ у Консульстві Греції в Києві відмовили у туристичній візі на підставі того, що вона, мовляв, підозріло часто їздить до Греції. Консул Дімітріос МІХАЛОПУЛОС, розповіла В.МАЛЄЙ, "ляпнув моїм паспортом по столі, гепнув рукою... І раптом – я ледве повірила власним очам: консул витягнув шию, вирячився й почав до мене кривлятися, розтягнув губи й очі пальцями... Тоді він різко підскочив до скляної перегородки, що нас розділяла й кілька разів стукнув по ній рукою навпроти моїх очей, спочатку кулаком, ніби бив мене в обличчя, а потім долонею – наче намагався дати ляпас... Я була шокована й не могла вимовити ні слова... Почувши лайку й гупання, до нас із іншої кімнати визирнув якийсь консульський клерк – схоже, це був охоронець, – він занепокоєно глянув на консула. Я забрала паспорт і покинула приміщення".

15 липня заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ з цього приводу заявив: «Завтра у Брюсселі я обов’язково доведу до відома про цей інцидент європейських чиновників. Хочу запевнити, що по всіх інстанціях ми відреагуємо адекватно».

Посол Греції в Україні Харіс ДІМІТРІУ повідомив УНІАН, що проводить розслідування для встановлення точних обставин, за яких стався випадок з громадянкою України В.МАЛЄЙ.