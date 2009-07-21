Прокуратура оскаржила закриття справи одеського мажора

Одеса. 20 липня. УНІАН. Одеська прокуратура подала апеляцію на рішення Приморського райсуду Одеси щодо закриття кримінальної справи стосовно сина впливового одеського політика Фелікса ПЕТРОСЯНА, що скоїв дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої у січні 2008 року одна людина загинула і було пошкоджено 11 автомобілів .

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прокуратурі міста Одеси.

Прокуратура вважає винесене 9 липня 2009 року Приморським райсудом рішення про закриття кримінальної справи неправомірним, оскільки раніше, а саме 29 січня 2009 року, ухвалу Київського райсуду Одеси про закриття справи «щодо Ф.ПЕТРОСЯНА» мотивовано скасував Апеляційний суд Одеської області. Цю «ухвалу Апеляційного суду Ф.ПЕТРОСЯНОМ не було оскаржено», наголошується в документі, підписаному помічником прокурора Одеси Тетяною РОМАЗОВОЮ.

Одержавши повторну скаргу Ф.ПЕТРОСЯНА на ухвалу слідчого Одеської облпрокуратури по ДТП Едуарда КІВЕЛЯ щодо порушення проти нього кримінальної справи, Приморський райсуд Одеси мав, відповідно до норм чинного законодавства, «залишити її без розгляду».

Окрім того, «посилання суду на відсутність приводу і підстав для порушення цієї кримінальної справи не відповідає дійсності». Цим приводом, вважає міська прокуратура Одеси, «став факт скоєння дорожньо-транспортної пригоди, а підставою є достатні дані, що свідчать про наявність пригоди, - в даному випадку заподіяння в результаті ДТП смертельної травми».

У документі також наголошується, що не може розглядатися судом як підстава для скасування ухвали щодо порушення кримінальної справи посилання Приморського райсуду «на те, що сторона, що потерпіла, ніяких претензій до Ф.ПЕТРОСЯНА не має і жодних вимог до останнього не висуває».

Нагадаємо, в ніч з 11 на 12 січня 2008 року джип Toyota Prado під керуванням нетверезого водія Ф.ПЕТРОСЯНА, сина екс-голови Одеської облради Фелікса ПЕТРОСЯНА, врізався в легковий автомобіль. Його 28-річний водій загинув на місці. Внаслідок зіткнення пошкоджено також 11 автомобілів по вулиці Академіка Вільямса в Одесі. У вересні від слідства було усунено співробітника одеської міліції, що дав висновок про відсутність складу злочину в діях Ф.ПЕТРОСЯНА. Пізніше матеріали кримінальної справи Ф.ПЕТРОСЯНА були названі начальником прес-служби Генеральної прокуратури Юрієм БОЙЧЕНКО «секретними». Водночас, роз`яснював він, «як тільки справа перейде до суду, всі матеріали буде оприлюднено». У лютому поточного року Приморський райсуд Одеси прийняв справу до розгляду. Проте судовий розгляд з різних надуманих мотивів протягом трьох місяців відкладався: з 22 травня на 28 травня, з 5 на 24 червня, з 24 червня на 9 липня.

9 липня поточного року суддя Приморського райсуду Одеси Юрій КУШНІРЕНКО розглянув кримінальну справу, в якій фігурує син екс-голови Одеської облради Фелікса ПЕТРОСЯНА, без присутності журналістів при розгляді скарги учасника ДТП Ф.ПЕТРОСЯНА. Коментуючи ситуацію щодо цієї резонансної справи, прокурор Одеської області Василь ПРИСЯЖНЮК заявив, що «позиція прокуратури полягає в тому, що винуватець ДТП має зазнати покарання за свої діяння. Якщо у суді наважилися закрити цю справу, ми опротестуємо рішення. Справу має бути доведено до логічного кінця».