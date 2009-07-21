Одеський припортовий може «виграти» компанія, близька до Газпрому

Лідер руху „За Україну!” В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликав уряд відмовитися від продажу Одеського припортового заводу в період кризи.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою руху коментарі В.КИРИЛЕНКА.

„В час, коли Україна знаходиться на дні кризи й ринкова вартість підприємств дуже низька, потрібно відмовитися від продажу стратегічних державних об’єктів”, - наголосив він.

„Інші уряди в період кризи підтримують флагманів національних економік, ми це бачимо на прикладі Німеччини, Франції й інших країн, а уряд винайшов ноу-хау у боротьбі з кризою - продаж за безцінь стратегічних підприємств”, - вважає голова руху „За Україну!”.

В.КИРИЛЕНКО не виключає, що конкурс на право придбати Одеський припортовий завод може „виграти” одна з компаній, близьких до російського ВАТ „Газпром”.

„Розпродавати стратегічні підприємства за безцінь для того, щоб розплатитися з „Газпромом” за газ, який Україна змушена купувати на невигідних умовах, не є державною політикою” , - переконаний В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу державного пакету акцій у розмірі 99,567% ВАТ «Одеський припортовий завод». Згідно з повідомленням, початкова ціна пакету складає 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів з моменту його оголошення.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южний, Одеська обл.) - другий за розміром виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з приймання, охолоджування і перевантаження аміаку.

Експерти оцінюють ринкову вартість ОПЗ з урахуванням поточної ситуації у близько 200-250 млн. дол., або близько 1,6 млрд. грн.