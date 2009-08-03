Працівники банку шахрайским шляхом привласнили 170 тис. дол. кредиту

Київ. 1 серпня. УНІАН. На Черкащині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадових осіб відділення одного з комерційних банків, які підробили документи від імені приватного підприємця та без її відома отримали та привласнили понад 170 тис. доларів кредиту.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.