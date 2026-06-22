У Львові презентували додаток для мешканців міста та туристів: які функції доступні

У Львові презентували додаток MISTO, у якому зібрано важливі для мешканців міста функції – від розкладу руху транспорту до запису в ЦНАП. Про це повідомили в мерії міста.
Відтепер користувачі мають можливість в один клік оплачувати погодинне паркування, відстежувати рух громадського транспорту в реальному часі, знаходити найближчі укриття, записуватися на прийом до ЦНАПів та переглядати актуальні графіки обмежень електропостачання.
Окрім цього, в систему інтегровані сповіщення про повітряні тривоги, міські опитування, нагадування про загальнонаціональну хвилину мовчання, а також моніторинг показників якості повітря та метеорологічні дані.
Серед функцій, які вже доступні користувачам:
- погодинне паркування;
- рух громадського транспорту в реальному часі;
- сповіщення про повітряні тривоги та карта укриттів;
- графіки відключення електроенергії;
- нагадування про хвилину мовчання;
- запис до ЦНАП;
- міські опитування;
- важливі новини та оголошення;
- туристична карта міста;
- прогноз погоди та показники якості повітря.
Також у додатку мають з’явитися такі функції, як оплата штрафів за неправильне паркування, подання петицій тощо.
Оновлення у застосунку "Дія" - останні новини
У березні у державному мобільному застосунку та на порталі "Дія" оновили правила бронювання співробітників для оборонного сектору та підприємств, що мають критичне значення для Збройних Сил України. Згідно з повідомленням пресслужби сервісу, нові умови дозволяють фахівцям приступати до виконання обов'язків, навіть якщо їхній статус ще не врегульовано остаточно.
Поширені в Україні чутки про те, що державний застосунок "Дія" стане платним через зміну статусу профільного держпідприємства та його трансформацію в акціонерне товариство, не відповідають дійсності. У Міністерстві цифрової трансформації офіційно запевнили, що запровадження будь-яких платних послуг для громадян не планується.