У Львові презентували додаток для мешканців міста та туристів: які функції доступні

Зокрема, можна буде відстежувати рух громадського транспорту.

У Львові презентували додаток MISTO, у якому зібрано важливі для мешканців міста функції – від розкладу руху транспорту до запису в ЦНАП. Про це повідомили в мерії міста.

Відтепер користувачі мають можливість в один клік оплачувати погодинне паркування, відстежувати рух громадського транспорту в реальному часі, знаходити найближчі укриття, записуватися на прийом до ЦНАПів та переглядати актуальні графіки обмежень електропостачання.

Окрім цього, в систему інтегровані сповіщення про повітряні тривоги, міські опитування, нагадування про загальнонаціональну хвилину мовчання, а також моніторинг показників якості повітря та метеорологічні дані.

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Серед функцій, які вже доступні користувачам:

погодинне паркування;

рух громадського транспорту в реальному часі;

сповіщення про повітряні тривоги та карта укриттів;

графіки відключення електроенергії;

нагадування про хвилину мовчання;

запис до ЦНАП;

міські опитування;

важливі новини та оголошення;

туристична карта міста;

прогноз погоди та показники якості повітря.

Також у додатку мають з’явитися такі функції, як оплата штрафів за неправильне паркування, подання петицій тощо.

Оновлення у застосунку "Дія" - останні новини

У березні у державному мобільному застосунку та на порталі "Дія" оновили правила бронювання співробітників для оборонного сектору та підприємств, що мають критичне значення для Збройних Сил України. Згідно з повідомленням пресслужби сервісу, нові умови дозволяють фахівцям приступати до виконання обов'язків, навіть якщо їхній статус ще не врегульовано остаточно.

Поширені в Україні чутки про те, що державний застосунок "Дія" стане платним через зміну статусу профільного держпідприємства та його трансформацію в акціонерне товариство, не відповідають дійсності. У Міністерстві цифрової трансформації офіційно запевнили, що запровадження будь-яких платних послуг для громадян не планується.

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