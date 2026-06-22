Які 20 нових пристроїв Apple випустить у 2026 і 2027 роках: повний огляд

Тут і складаний iPhone, і MacBook Ultra з OLED-екраном, і "розумні" AirPods з камерами.

Apple готується до одного з наймасштабніших оновлень своєї продукції в історії. За даними Bloomberg та надійних інсайдерів, до кінця 2027 року компанія планує випустити близько 20 нових пристроїв.

У списку, складеному MacRumors– як еволюційні оновлення, так і абсолютно нові категорії пристроїв, зокрема дебютний складаний iPhone та носимі пристрої з штучним інтелектом.

iPhone

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Одним із ключових анонсів 2026 року стане лінійка iPhone 18 Pro та Pro Max. За чутками, нові смартфони отримають процесор A20 Pro, виготовлений за 2-нанометровим техпроцесомм, більш компактний Dynamic Island, а також підекраний Face ID, який частково прибере звичні вирізи на дисплеї.

Окрема увага – складаний iPhone. Пристрій має відкриватися "як книга", маючи зовнішній дисплей розміром приблизно 5,3–5,7 дюйма та внутрішній екран близько 7,7–7,8 дюйма. У розкладеному вигляді він нагадуватиме невеликий планшет, а замість Face ID може використовуватися Touch ID.

Також у планах – базовий iPhone 18, бюджетний iPhone 18e та друге покоління iPhone Air, випуск яких, як повідомляється, відбудеться лише восени 2027 року, що фактично розділяє цикл випуску iPhone на два сезони на рік.

А вже восени 2027 року Apple представить спеціальну ювілейну модель iPhone 20. Її головна особливість – дисплей, який займає всю передню панель без жодних перерв: ні "чубчика", ні "острівця", ні навіть мінімальних отворів під камеру.

Apple Watch

Цієї осені Apple анонсує Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4. Очікуються нові чіпи, повністю новий дизайн та помітно оновлені датчики.

Також Apple продовжує працювати над системою неінвазивного вимірювання рівня цукру в крові, але ця технологія поки що не готова до випуску.

iPad

Наступне покоління найдоступнішого планшета Apple (iPad 12) буде оснащено передовим процесором рівня A18 або A19, пропустивши кілька поколінь чіпів. Це забезпечить помітний приріст продуктивності порівняно з поточним iPad 11 та підтримку Apple Intelligence.

Також Apple оновить iPad mini, оснастивши його OLED-дисплеєм, процесором рівня A19 Pro або A20 Pro, покращеним захистом від вологи та переробленою акустикою.

Mac

Сімейство Mac зазнає одного з наймасштабніших редизайнів за останні роки. Так, новий MacBook Pro отримає сенсорний OLED-екран, "Динамічний острів", як в iPhone, і тонший корпус.

Решту Mac оновлять за рахунок нових чіпів: Mac Studio перейде на M5 Max і M5 Ultra, Mac mini – на M5 і M5 Pro, iMac – на M5 з новими кольорами.

Нові HomePod, AirPods, окуляри Apple

Apple продовжує роботу над AirPods із камерами. Вони будуть вбудовані в ніжки навушників і не призначені для фото чи відео. Камери стануть "очима" оновленої версії Siri – наприклад, можна буде подивитися на продукти в холодильнику й запитати, що приготувати.

Окрім нового покоління AirPods, у найближчий рік вийдуть "розумні" окуляри з камерами, мікрофонами та інтеграцією Siri. Вони стануть конкурентом Meta Ray-Ban і частиною нової AI-екосистеми Apple.

Ще одна важлива для Apple категорія оновлень – техніка для дому. Тут очікується одразу кілька новинок, зокрема "розумний" домашній хаб. Про цей пристрій говорять уже давно: він стане своєрідним хабом на зразок Amazon Echo Hub, до якого підключатимуться всі розумні гаджети в домі.

Раніше Apple офіційно підтвердила, що підвищить ціни на більшість своїх пристроїв. За підрахунками аналітиків, вартість iPhone 18 Pro може становити 1400 доларів – на 300 доларів більше, ніж iPhone, а iPhone 18 Pro Max може стартувати з 1500 доларів.

Нагадаємо, 1 вересня Тім Кук залишить посаду глави Apple після понад 15 років керівництва компанією – його місце займе Джон Тернус. Раніше він був віцепрезидентом з розробки апаратного забезпечення. Майбутній керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова "змінити світ".

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