Ющенко адекватно відповів Медведєву - експерт

Президент Ющенко дав адекватну відповідь на звинувачення свого російського колеги щодо погіршення російсько-українських двосторонніх стосунків, вважає аналітик Інституту зовнішніх відносин Олександр Палій.

Дводенне мовчання Віктора Ющенка на звинувачення в антиросійській політиці виправдане, переконаний Олександр Палій. Ця пауза дала змогу українському президенту обдумати свою позицію і змістовно відповісти Дмитру Медведєву за всіма пунктами звинувачення. Його лист був дипломатичний, витриманий та беземоційний.

Зокрема, не кваплячись з відповіддю, Ющенко виграв «увагу з боку світових ЗМІ», вважає експерт. Утім, каже Палій, головне нині в стосунках з Росією не слова, а дії. «Дії мають бути відповідні до нових викликів і інформаційної політики, економічної співпраці, боротьби з корупцією, у військовій сфері. Треба терміново, не очікуючи результатів виборів, дбати про це, аби зовнішні загрози не були такими серйозними».

На думку представника Інституту зовнішніх відносин, важливо, що у своєму зверненні до російського керівництва Ющенко продемонстрував відкритість до швидкого відновлення двостороннього діалогу.

Однак Олександр Палій не впевнений, що українсько-російська дипломатична співпраця відновиться до президентських виборів в Україні. Навіть попри те, що одразу після звернення Ющенка російський президент Медведєв підписав указ про призначення Михайла Зурабова послом в Україну. За словами експерта, цей жест Медведєва підтверджує, що шеф Кремля намагається відвернути увагу від послань України.

Палій наголосив, що Росія продовжуватиме інформаційну агресію щодо України і варто очікувати у ЗМІ нових звинувачень української сторони про антиросійську політику. Такі маніпуляції свідомістю Москва припинить лише тоді, коли до влади в Україні прийде підтриманий нею кандидат.

Німецька хвиля