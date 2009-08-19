Міністри оборони РФ і України зустрілися на авіасалоні в Москві

Міністерства оборони Росії і України підписали протокол про внесення змін до чинної міжурядової угоди про подальшу співпрацю в забезпеченні створення спільного серійного виробництва оперативно-тактичного військово-транспортного літака Ан-70 і транспортного літака Ан-70Т. Про це повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на управління прес-служби та інформації Міноборони РФ. При цьому не уточнюється, які зміни внесені до документа.

Протокол підписали міністр оборони РФ Анатолій Сердюков і в.о.міністра оборони України Валерій Іващенко на аерокосмічному салоні МАКС-2009 під час двосторонньої зустрічі. Сторони також обговорили російсько-українські відносини у військовій і військово-технічній галузях.