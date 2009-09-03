Оніщук та Галінський обговорили пріоритети пенітенціарної системи

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК обговорив з новопризначеним головою Державного департаменту України з питань виконання покарань Олександром ГАЛІНСЬКИМ пріоритети діяльності пенітенціарної системи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, під час зустрічі, що відбулася за участю першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА, керівники двох відомств окреслили спільне бачення щодо розв‘язання проблем системи виконання покарань в Україні.

За словами міністра юстиції, пріоритетними напрямами державної політики у сфері виконання кримінальних покарань мають стати створення умов для виправлення та ресоціалізації засуджених, запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими, поступове наближення умов тримання таких осіб до європейських норм, поліпшення роботи з кадрами кримінально-виконавчої служби, вдосконалення їх професійної підготовки на базі цивільних навчальних закладів.

«Обличчя департаменту має бути людським», - наголосив, зокрема, М.ОНІЩУК.

У цьому контексті голова Департаменту з питань виконання покарань підкреслив, що Державна кримінально-виконавча служба України бере курс на активну співпрацю з громадськістю, зокрема, щодо своєчасного реагування на негативні прояви в діяльності системи виконання покарань. О.ГАЛІНСЬКИЙ наголосив, що ставить собі за мету організувати роботу відомства з широкою опорою на громадські та правозахисні організації, щоб мати можливість отримувати інформацію про негативи в роботі системи, які, можливо, замовчуються.

Голова Департаменту повідомив, що намір має представити на затвердження Міністрові юстиції нову структуру центрального апарату Департаменту, яка відповідатиме сучасним вимогам. Крім того, в його планах створити при Департаменті Громадську раду. Одним із головних завдань, за його словами, є повернення довіри до системи виконання покарань з боку суспільства та самих її працівників.

О.ГАЛІНСЬКИЙ також розповів, що департамент буде ініціювати зміни до законодавства з метою демократизації системи покарань і збільшення форм умовного відбування покарань, згідно з європейськими стандартами.

Під час робочої зустрічі були також обговорені перспективи перенесення слідчих ізоляторів із густонаселених районів за межі міст з одночасною розбудовою закладів ув‘язнення європейського зразка. Зокрема, як наголосив М.ОНІЩУК, необхідно приділити особливу увагу раніше започаткованим проектам щодо перенесення слідчих ізоляторів зі Львова, Одеси та Києва.

*** О.ГАЛІНСЬКОГО було призначено на посаду голови Державного департаменту України з питань виконання покарань розпорядженням Кабінету міністрів від 19 серпня 2009 року.

Згідно з положенням про Державний департамент України з питань виконання покарань, Департамент є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра юстиції України.