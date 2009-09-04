Литвин обіцяє підписати новий закон про вибори Президента

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН обіцяє незабаром підписати новий закон про вибори Президента України.

Про це він заявив напередодні в ефірі "5 каналу".

“Я доручив апарату (Верховної Ради - УНІАН) підготувати цей закон до оприлюднення за моїм підписом і після його публікації в газеті “Голос України”... закон набере чинності”, - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому голова ВР зауважив, що йому особисто закон не подобається, бо, за його словами, він “розроблений з прицілом на посилення можливостей деяких партій і деяких кандидатів”. Але, підкреслив В.ЛИТВИН, відповідно до Конституції він зобов’язаний це зробити.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до парламенту Закон №1616-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України». У листі до Верховної Ради глава держави нагадав, що 21 серпня парламент під час повторного розгляду з пропозиціями Президента України прийняв зазначений закон більш ніж двома третинами від свого конституційного складу. Водночас Президент відповідно до ст. 94, п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституції застосував до цього закону право вето - насамперед через невідповідність його положень Конституції.

Враховуючи, що закон був повторно прийнятий 325 голосами народних депутатів і, незважаючи на неконституційність, не може бути знову ветований, В.ЮЩЕНКО надіслав зазначений закон без підпису, надаючи можливість опублікувати його в порядку, передбаченому останнім реченням частини четвертої ст. 94 Конституції України. При цьому Президент наголосив, що у разі набрання законом чинності в установленому порядку він скористається правом оскарження його положень у Конституційному Суді України.