Ющенко зупинив постанову Кабміну, щодо розрахунку ПДВ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом №717/2009 припинив дію постанови уряду, якою посилювалися умови врахування курсових різниць при розрахунку податку на прибуток.

Текст Указу «Про зупинення дії постанови Кабінету міністрів України від 26 серпня 2009 року № 895» оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до постанови КМУ №895 «Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на прибуток» від 26 серпня 2009 року, суми від’ємного значення податку на прибуток, отриманого від перерахунку заборгованості в іноземній валюті, відносяться до валових витрат лише у разі погашення заборгованості.

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) в своєму роз`ясненні до урядового циркуляра вказувала на те, що дану норму підприємства повинні враховувати вже при складанні декларації з податку на прибуток за дев`ять місяців 2009 року.

«Внаслідок девальвації національної валюти платники податку на прибуток впродовж 2008 року віднесли до складу валових витрат збитки у вигляді від’ємної курсової різниці, зокрема за непогашеними кредитами, в сумі приблизно 25 млрд. грн., що призведе до втрат бюджету з податку на прибуток в сумі близько 1,5 млрд. грн.», – зазначено в роз`ясненні ДПАУ.

Партнер, керівник податково-юридичного відділу компанії Ernst & Young Володимир КОТЕНКО в коментарі УНІАН заявив, що постанова уряду суперечить чинному законодавству, зокрема, Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», а також істотно обмежує гарантовані законом права платників податків.