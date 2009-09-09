У Києві затримали банду з вісьми громадян Грузії

Співробітниками карного розшуку столичної міліції затримано злочинне угрупування, до складу якого входило вісім громадян Грузії.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві, трьох громадян Грузії було затримано під час скоєння крадіжки майна з квартири у Голосіївському районі, а за місцем їх тимчасового проживання було виявлено ще п’ятьох осіб, у яких під час обшуку вилучено п’ять мілілітрів опію.

Серед затриманих є особа, яка знаходиться у міждержавному розшуку.

Наразі стосовно п’ятьох затриманих готуються документи для депортації, щодо інших порушено кримінальні справи.