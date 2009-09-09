У Києві затримали банду з вісьми громадян Грузії
16:26, 09 вересня 2009Право
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Попалися за роботою
Співробітниками карного розшуку столичної міліції затримано злочинне угрупування, до складу якого входило вісім громадян Грузії.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві, трьох громадян Грузії було затримано під час скоєння крадіжки майна з квартири у Голосіївському районі, а за місцем їх тимчасового проживання було виявлено ще п’ятьох осіб, у яких під час обшуку вилучено п’ять мілілітрів опію.
Серед затриманих є особа, яка знаходиться у міждержавному розшуку.
Наразі стосовно п’ятьох затриманих готуються документи для депортації, щодо інших порушено кримінальні справи.
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