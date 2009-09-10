На Кіровоградщині масово порушують безпеку польотів

З початку року прокуратурою Кіровоградської області встановлено масові випадки порушень законодавства про безпеку польотів, зокрема, використання фермерами для обробки полів послуг аматорської авіації без передбаченої сертифікації та ліцензій.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Упродовж травня - червня 2009 року в області сталося 4 катастрофи легких повітряних суден, внаслідок яких троє людей загинули і двоє отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Зокрема, 7 травня сталася катастрофа повітряного судна при виконанні учбового польоту в районі аеродрому Кіровограда, внаслідок якої пілот-інструктор Державної льотної академії України та слухач цієї ж академії - громадянин Екваторіальної Гвінеї - загинули на місці. Порушено кримінальну справу, слідство триває.

1 червня під час несанкціонованого польоту над полем, що належить закритому акціонерному товариству у с. Великі Трояни Ульяновського району, сталася катастрофа приватного літака, внаслідок якої пілот отримав тілесні ушкодження. Літак, що виконував хімічну обробку культур, був незареєстрований і несертифікований в Україні. За вказаним фактом порушено кримінальну справу.

Під час виконання 24 червня несанкціонованого польоту на незареєстрованому мотодельтоплані аматорської конструкції без відповідної технічної документації на полях фермерського господарства поблизу с. Нова Прага Олександрійського району, в ході виконання маневру пілот не впорався з керуванням і допустив зіткнення з поверхнею землі. Пілот загинув. У порушенні кримінальної справи було відмовлено у зв’язку зі смертю особи, що підлягає кримінальній відповідальності.

Крім того, органами прокуратури області виявлено низку фактів незаконного використання повітряних суден, що могли створити загрозу безпеці життю чи здоров’ю людей, завдати матеріальну чи екологічну шкоду довкіллю.

Всього на усунення порушень щодо забезпечення безпеки польотів під час використання планерів, дельтапланів, надлегких літальних апаратів, інших повітряних суден аматорської конструкції, особливо при виконанні сільськогосподарських робіт, органами прокуратури області внесено 6 приписів і подань, порушено 4 дисциплінарних провадження.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня в Маловисківському районі на Кіровоградщині під час несанкціонованого польоту зазнав катастрофи літак АН-2, що виконував обробку поля агрохімікатами. Двоє пілотів і пасажир літака з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані до районної лікарні.