Верховна Рада повернеться до розгляду закону щодо ТСК

Постійний представник Верховної Ради України в Конституційному Суді Анатолій СЕЛІВАНОВ прогнозує, що парламент повернеться до розгляду закону про тимчасові слідчі комісії, незважаючи на те, що КС визнав його неконституційним.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи відповідне рішення КС.

За словами А.СЕЛІВАНОВА, КС визнав даний закон неконституційним не по суті, а через відсутність необхідних реквізитів та підпису голови ВР.

«Дехто може вважати, що не можна приймати аналогічний закон, але ж він був визнаний неконституційним не по суті, а за реквізитами. І в цьому питанні виникає величезна колізія і проблема», - сказав він.

А.СЕЛІВАНОВ зауважив, що реквізити мають допоміжне значення, а не основне, і такі формальні ознаки не стосуються конституційної процедури.

«Якщо таким шляхом йти, то треба перевіряти кожен документ, чи є там кома, і чи підпис відповідає дійсному стану», - сказав він.

А.СЕЛІВАНОВ висловив переконання, що ці питання не стосуються порядку конституційного контролю.

«Це зовсім інший порядок – оформлення документів. Якщо це введено вже в ряд конституційності, то, безумовно, треба над цим замислитись»,- сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Конституційний Суд України оприлюднив прийняте10 вересня рішення у справі за поданням Президента про визнання неконституційним закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Глава держави вбачав неконституційність закону в порушенні конституційної процедури набрання ним чинності.

Конституційний Суд визнав повністю неконституційним закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Оскаржений у конституційному поданні закон був офіційно опублікований за датою його першого прийняття 15 січня 2009 року, а не повторного розгляду – 3 березня 2009 року та без підпису голови ВР.

«Отже, відсутність під текстом закону, прийнятого за результатами повторного розгляду, належної дати та підпису голови ВР, є порушенням встановленої частиною 4-ю ст. 94 Конституції України процедури набрання ним чинності, що, відповідно до частини 1 ст. 152 Конституції України, є підставою для визнання закону неконституційним повністю», - говориться в рішенні суду.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 року парламент прийняв закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Вказаним законом передбачається утворення, зокрема, тимчасових слідчих комісій ВР для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які наділяються надзвичайно широкими повноваженнями, в тому числі передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України для органів досудового слідства.

7 лютого Президент повернув до ВР цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду.

3 березня парламент подолав вето глави держави на закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

26 березня до КС надійшло конституційне подання Президента України щодо конституційності закону «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».