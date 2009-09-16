Суд оштрафував голову Подільської РДА Києва
17:57, 16 вересня 2009Право
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За незаконне нарахування собі премії
Оболонський районний суд столиці за матеріалами СБУ оштрафував на 850 грн. голову Подільської районної державної адміністрації Києва Євгена РОМАНЕНКА за незаконне нарахування собі новорічної премії в розмірі місячної зарплати - понад 10 тис. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
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