Суд оштрафував голову Подільської РДА Києва

Оболонський районний суд столиці за матеріалами СБУ оштрафував на 850 грн. голову Подільської районної державної адміністрації Києва Євгена РОМАНЕНКА за незаконне нарахування собі новорічної премії в розмірі місячної зарплати - понад 10 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.