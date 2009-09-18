При отриманні хабара затриманий заступник мера міста Вишневе

На Київщині працівники міліції задокументували отримання хабара заступником мера міста Вишневе.

Посадовець вимагав майже п’ять мільйонів гривень у підприємця за виділення під будівництво комерційного центру 10 гектарів міської землі, повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Водночас у ДЗГ уточнили цитату міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА під час прес-конференції в Донецьку: “Заступника міського голови затримано під час отримання першої частини хабара у сумі 2,5 мільйона гривень”. (На прес-конференції Ю.ЛУЦЕНКО обмовився і сказав “2,5 млн. доларів” – УНІАН).

Міністр висловив сподівання, що вже сьогодні до вечора фігуранта затримають у порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України.

“Сподіваємося, що це викриття стане черговим уроком для тих, хто продовжує мародерствувати, незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в країні”, - зазначив керівник Міністерства внутрішніх справ.

Наразі тривають слідчі дії.