48 депутатів звернулися до КС щодо закону про вибори Президента

Сьогодні, 23 вересня, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень закону про вибори Президента.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Зокрема, депутати просять КС розглянути питання щодо конституційності окремих положень Закону України «Про вибори Президента України», Кодексу адміністративного судочинства України та Кримінального кодексу України (в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України» від 21 серпня 2009 року № 1616–VI).

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.

Як повідомляв УНІАН, з поданням про відповідність Конституції України (конституційність) окремих положень закону «Про вибори Президента України» в редакції, прийнятій парламентом 21 серпня 2009 року, звернувся до КС і Президент України Віктор ЮЩЕНКО.