Трьом поліцейським з Ізраїлю вручено відзнаки МВС

Трьом поліцейським з Ізраїлю, які приїхали до міста Умань Черкаської області допомагати українським колегам охороняти громадський порядок під час святкування іудейського нового року (Рош-Га-Шан), вручено відзнаки Міністерства внутрішніх справ України «За сприяння органам внутрішніх справ».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області, відзнаки вручив ізраїльським поліцейським начальник Головного управління МВС України в Черкаській області Микола ЛУШПІЄНКО.

Троє поліцейських з Ізраїлю - офіційний представник поліції Ізраїлю в країнах СНД та Балтії підполковник Андрій КУТУЗОВ, слідчий головного управління міста Єрусалим Ілля ЖАРКОВ, воїн спеціального підрозділу центрального округу поліції Ізраїлю капітан Олексій КУКАН - проводили спільне патрулювання з нашими міліціонерами, врегульовували право-цивільні стосунки між паломниками-хасидами та уманчанами, надавали консультаційно-правову допомогу.

Цього року до Умані, до могили цадика Нахмана прибули більше 20 тис. хасидів-паломників з 20 країн світу: США, Ізраїлю, Франції, Великої Британії, Канади, Аргентини, Єгипту, Чилі. Велика відповідальність лежала в цей час на черкаських правоохоронцях - потрібно було забезпечити охорону громадського порядку під час паломництва, враховуючи всю специфічність релігії гостей, не допустити порушення законності та правопорядку як з боку хасидів-паломників, так і місцевих мешканців, врегульовувати конфлікти, які виникали на побутовому ґрунті.

Наразі паломництво брацлавських хасидів до могили духовного лідера цадика Нахмана закінчується, прочани зустріли свій новий 5570-й рік за іудейським календарем, і багато з них вже виїжджають до дому.

Високо оцінив роботу черкаських правоохоронців і офіційний представник поліції Ізраїлю в країнах СНД та Балтії А.КУТУЗОВ.

“Під час спільної роботи ми спостерігали за тим, як працюють українські міліціонери, і мусимо сказати – працюють вони професійно, майстерно і толерантно. Ми добре знаємо, як це працювати з охорони громадського порядку з хасидами, адже робимо цю роботу постійно в Ізраїлі”, - зазначив представник ізраїльської поліції.