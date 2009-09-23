Начальником міліції Тернополя призначено брата неодноразово судимого
Губернатор Чижмарь обурений
Голова Тернопільської обласного державної адміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ поінформував Секретаріат Президента про те, що начальником Тернопільського міського відділу міліції призначили брата неодноразово судимого громадянина, який зараз перебуває у розшуку.
Відповідне звернення він направив у Секретаріат вчора, 21 вересня, поінформувала прес-служба обладміністрації.
В ньому, зокрема, сказано, що за поданням начальника УМВС України в Тернопільській області генерал-лейтенанта Віталія МАКСИМОВА на початку червня 2009 року на посаду начальника Тернопільського міського відділу УМВС України в області призначено полковника міліції Михайла ДЕНИСОВСЬКОГО. “При цьому рідний брат М.ДЕНИСОВСЬКОГО - ДЕНИСОВСЬКИЙ Андрій Дмитрович, 14 березня 1969 року народження, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганських дій і на даний момент за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 264 КК Російської Федерації, (вчинення ДТП, що заподіяло смерть 2-х і більше осіб), перебуває в розшуку на території Російської Федерації (оперативно-розшукова справа № 0610215, заведена Ростовським РВ УМВС РФ по Ярославській області)”, - інформує Ю.ЧИЖМАРЬ.
За його даними, при призначенні на посаду М.ДЕНИСОВСЬКИЙ заповнив в Управлінні роботи з персоналом УМВС України в області анкету про родинні зв’язки, однак вказані відомості про свого брата приховав. “Разом з тим ДЕНИСОВСЬКИЙ А.Д. відкрито проживає в селі Купчинці Козівського району Тернопільської області. Ніяких заходів по його розшуку чи затриманню органи внутрішніх справ не проводять”, - стверджує Ю.ЧИЖМАРЬ. На його переконання, зумовлено це тим, що брат А.ДЕНИСОВСЬКОГО є начальником Тернопільського міськвідділу міліції та перебуває у дружніх відносинах із начальником обласного управління МВС В.МАКСИМОВИМ.
Відтак Ю.ЧИЖМАРЬ у своєму зверненні до Секретаріату Президента просить “дати оцінку роботі начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області генерал-лейтенанта міліції В.МАКСИМОВА”.