Міліція затримала брата народного депутата Тедеєва

У Києві вчора було затримано громадянина РФ Роберта ТЕДЕЄВА, який брав безпосередню участь в бандитських розборах 11 вересня в Голосіївському парку столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

“Вчора зранку на території Києва був затриманий громадянин РФ Роберт ТЕДЕЄВ, який був в розшуку”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр зазначив, що спочатку затриманий назвав себе ІВАНОВИМ, але вже до вечора назвався справжнім іменем, зазначивши, що є двоюрідним братом народного депутата України Ельбруса ТЕДЕЄВА.

Також Р.ТЕДЕЄВ, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, розповів, що використовував автомобіль брата Мерседес-бенц S-500. Інших показів щодо осіб, які разом з ним брали участь у перестрілці, він поки що не надав.

Як повідомляв УНІАН, вдень 11 вересня на території Голосіївського парку (Голосіївський район Києва) стався конфлікт “між двома групами осіб різних країн Кавказького регіону”. Під час з’ясування відносин було застосовано вогнепальну зброю. В результаті цього троє конфліктуючих потрапили до 10-ї міської клінічної лікарні. Інші учасники інциденту втекли з місця події. Наступного дня в лікарні помер один із трьох поранених під час перестрілки.

12 вересня Департамент зв’язків з громадськістю МВС України офіційно заявив, що у вчорашніх «розборках» із застосуванням вогнепальної зброї брав участь брат народного депутата України Ельбруса ТЕДЕЄВА Роберт, громадянин Російської Федерації.

Як зазначили в міліції, після інциденту він зник з місця пригоди на автомобілі, який належить Е.ТЕДЕЄВУ.