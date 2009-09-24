Податкова міліція вилучила 6,8 тисяч гральних автоматів

У поточному році податковою міліцією вилучено 6,8 тис. гральних автоматів та іншого обладнання на суму 101,6 млн. гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України, підрозділами податкової міліції проводяться заходи, спрямовані на безумовне виконання суб’єктами господарювання вимог Закону України „Про заборону грального бізнесу в Україні”.

За результатами перевірки дотримання Закону України „Про заборону грального бізнесу в Україні”: встановлено 533 факти незаконного проведення азартних ігор; вилучено 6,8 тис. гральних автоматів та іншого обладнання на суму 101,6 млн. гривень; складено 174 адміністративних протоколи щодо порушників; направлено 205 матеріалів до органів внутрішніх справ для порушення кримінальних справ за ст.203 КК України (заняття забороненими видами господарської діяльності); направлено 46 позовів до суду відповідно до ст.3 Закону України „Про заборону грального бізнесу в Україні”.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Цей закон діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених ігрових зонах.

Кабінет міністрів України протягом трьох місяців із дня набуття чинності цього закону зобов`язаний був розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про діяльність з організації та проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього ігрових зонах.

13 липня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнала, що законодавча заборона грального бізнесу призвела до тінізації цієї сфери діяльності.

21 вересня Секретаріат Президента України попросив парламент звернутися до уряду з проханням прискорити розробку і внесення законопроекту, який стосується діяльності гральних закладів у спеціально відведених зонах.