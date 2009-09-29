Ющенко доручив Генпрокуратурі справу честі
Розслідувати вбивство прокурора
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА із закликом якнайшвидше провести розслідування вбивства прокурора Таращанського району Сергія Мрука.
Про це на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА, повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента.
За її словами, В.ЮЩЕНКО відзначає, що зухвалість убивства прокурора на робочому місці, демонстративна зневага до закону і його представників має сприйматися слідством як додатковий виклик – і стимул якнайшвидше знайти і покарати злочинців.
«Відчуття власної безкарності вже штовхає зловмисників на безпрецедентні кроки. Вважаю обов’язком і справою честі правоохоронців продемонструвати, що відповідь закону може бути блискавичною і рішучою», – зауважив глава держави.
Також Президент зобов’язав генпрокурора у 10-денний термін поінформувати про обставини і стан досудового слідства у цій кримінальній справі.
Як повідомляв УНІАН, 27 вересня близько 20.00 у службовому кабінеті прокуратури Таращанського району Київської області невідома особа здійснила вогнепальне поранення прокурора району С.Мрука. Прокурор помер по дорозі до лікарні. Прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу.