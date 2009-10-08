Проект бюджета-2010 не відповідає законодавству?

Бюджетний комітет України відзначає ряд невідповідностей законопроекта «Про державний бюджет України на 2010 рік» чинному законодавству. Про це заявив голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Микола ДЕРКАЧ під час виступу в парламенті.

За його словами, Комітет тричі збирався на свої засідання, але через відсутність кворуму не зміг представити свої рекомендації.

М.ДЕРКАЧ повідомив, що уряд не надав Комітету підтверджуючих розрахунків з дохідної і витратної частин бюджету, а також щодо прогнозних макропоказників. Крім того, проект бюджету-2010 підготовлений на базі Бюджетного кодексу, який не набув чинності як закон.

Голова Комітету підкреслив, що ряд запропонованих у проекті норм не відповідають чинному законодавству. Приміром, планування граничного розміру державного боргу в розрізі кількох валют, надання можливості уряду здійснювати запозичення понад запланований рівень, внесення змін до чинного податкового законодавства.