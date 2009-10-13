Мін‘юст хоче унормувати процедури вступу уряду у судові процеси

Міністерство юстиції ініціює унормування процедури вступу у судові процеси органів виконавчої влади, Кабінету міністрів зокрема.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словами керівника відомства Миколи ОНІЩУКА, у разі схвалення цієї ініціативи рішення уряду про вступ у судовий процес у якості позивача чи відповідача оформлюватиметься відповідним урядовим актом.

Під час офіційного представлення колективу Мін‘юсту новопризначеного директора Департаменту представництва інтересів держави в судах України Віталія ПОЛОЖИШНИКА міністр висловив упевненість, що призначення нового керівника підрозділу Мін‘юсту, на який покладається відповідальність захищати інтереси держави в національних судах, сприятиме заповненню цієї та багатьох інших прогалин в указаній сфері.

Зокрема, за словами М.ОНІЩУКА, найближчим часом розпочнеться робота над створенням реєстру проваджень, за якими уряд виступає у якості позивача чи відповідача.