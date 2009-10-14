Уряд виносить на громадське обговорення проект Кримінального процесуального кодексу України

Кабінет Міністрів виносить на широке громадське обговорення проект Кримінального процесуального кодексу України. Відповідне рішення ухвалене сьогодні, 14 жовтня, під час засідання уряду.

Як повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук, Міністерству юстиції, яке виступило головним розробником проекту, дане доручення щодо проведення широкого обговорення документу за участю усіх зацікавлених сторін – правозахисних організацій, науковців, правоохоронних органів, народних депутатів тощо. Сьогодні ж проект Кодексу розміщений на сайті Міністерства юстиції - www.minjust.gov.ua.

За підсумками обговорення, повідомив Міністр, документ планується винести на відкрите засідання Кабінету Міністрів.

Новий проект Кримінального процесуального кодексу, за словами Міністра юстиції, результат дворічної праці фахівців Мін‘юсту, Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права при Президентові України, широкого кола експертів, науковців, спеціалістів профільних державних органів. Проект отримав схвальні відгуки експертів Ради Європи.

Міністр юстиції наголосив, що чинний Кримінально-процесуальний кодекс був уведений в дію ще в 1961 році. А тому побудований і в значній мірі відображає ідеологію та правові цінності, які вже не відповідають сучасним потребам суспільства та держави.

«Саме тому, однією з умов приєднання України до Ради Європи було зобов’язання щодо прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу. Ця авторитетна міжнародна організація, жорстко критикує чинний Кримінально-процесуальний кодекс. З ухваленням нового кодексу, Україні відкриється можливість, нарешті, зробити надзвичайно важливий черговий крок по утвердженню принципу верховенства права та статусу України, як демократичної та правової держави. Це є нашим обов’язком перед всім українським народом, а тому ми не маємо морального права втратити цю можливість», - зазначив Микола Оніщук.

За словами Міністра юстиції, новий Кримінальний процесуальний кодекс посяде чільну позицію у комплексі юстиціарних реформ, що здійснюються наразі в Україні.

Серед ключових новел проекту нового кодексу Міністр назвав:

- забезпечення процесуальної рівності та змагальності сторін у кримінальному провадженні.

- підвищення гарантій захисту прав підозрюваних і обвинувачуваних

- розширення прав потерпілого

- формування оновленого доказового права

- оновлення процедури досудового розслідування

- удосконалення процедури судового контролю

- запровадження нової, позбавленої обвинувального ухилу процедури судового розгляду пропонується досягти шляхом скасування інституту повернення справи прокурору або на додаткове розслідування.

- удосконалення процедури оскарження судових рішень

- нові види кримінального провадження, які забезпечуватимуть процесуальну економію та дозволять значно розвантажити суди та органи розслідування.

«Сукупність цих ідеологічно нових постулатів провадження кримінальних процедур надасть змогу суттєво посилити захист прав людини та підвищити ефективність розслідування злочинів», - наголосив Міністр юстиції.