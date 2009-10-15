Реклама трьох мобільних операторів обманює споживачів?

Антимонопольний комітет України рекомендував ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.», ЗАТ «Український мобільний зв`язок» і ТОВ «Астеліт» у 10-денний термін припинити дії, що містять ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, у вигляді розповсюдження відомостей з неповними даними про ціну на послуги, які ці оператори надають.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ).

Згідно з повідомленням, за результатами проведеного дослідження й засідання в АМК за участю представників НКРЗ 14 жовтня, реклама вищезгаданих мобільних операторів на власні послуги не містить повних відомостей, що може вводити споживачів в оману. Зокрема, рекламуючи власні, так звані, «нульові тарифи», оператори не визначають повні умови, за яких ці тарифи діють, через що у споживачів виникає думка про можливість користуватися такими тарифами за будь-яких умов.

«Антимонопольний комітет України рекомендував ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.», ЗАТ «Український мобільний зв`язок» і ТОВ «Астеліт» у 10-денний термін припинити дії, що містять ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді розповсюдження відомостей із неповними даними про ціну на послуги, які вони надають», - наголошується в повідомленні.

За даними НКРЗ, представники операторів мобільного зв`язку погодилися з рішенням АМК і зазначили, що рекомендації Комітету сприятимуть відкритій і прозорій конкуренції на ринку мобільного зв`язку.

За словами в.о. голови НКРЗ Володимира ЗВЄРЄВА, співпраця Комісії й АМК «при вирішенні цього питання дала позитивні результати».

Як повідомили в АМК, рішення ухвалено з урахуванням згоди трьох операторів мобільного зв`язку виконати вимоги Комітету найближчим часом.

За даними в.о. голови АМК Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА, Комітет порушив справи й розслідує рекламну діяльність інших операторів мобільного зв`язку (ЗАТ «Українські радіосистеми», філіали «Утел» ВАТ «Укртелеком» і ТОВ «Голден телеком»), які відмовилися співробітничати з Антимонопольним комітетом.

За його словами, якщо ці оператори не змінять позицію й продовжуватимуть поширювати недостовірну рекламу послуг, АМК застосує жорсткі санкції у вигляді штрафу до 5% річного обороту кожній із компаній.

Довідка УНІАН. 9 липня 2009 р. НКРЗ ухвалила рішення про заборону операторам телекомунікацій встановлювати тарифи на послуги рухомого (мобільного) зв`язку у розмірі 0,00 грн. за тарифну одиницю послуги (тимчасову або кількісну) без урахування собівартості цих послуг і отримання прибутку, оскільки такі дії є порушенням вимог законодавства у сфері телекомунікацій (ст. 67 Закону України «Про телекомунікації»); а також зобов`язати операторів мобільного зв`язку надавати споживачам вичерпну інформацію про кінцеву вартість послуг і привести свою діяльність з інформування споживачів і встановлення тарифів у відповідність із законодавством у строк до 1 вересня 2009 р.