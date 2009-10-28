Інвестори «Еліта-Центр» закликають ВР заслухати звіт генпрокурора

Постраждалі від афери «Еліта-Центр» закликають народних депутатів України заслухати звіт генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА про хід розслідування афери «Еліта-Центр».

Про це УНІАН повідомили у Громадській організації «Центр правозахисту», яка об`єднує інвесторів ”Еліта-Центр”.

«Суд визнав, що афера є результатом злочинної недбалості міських чиновників», - пишуть потерпілі у відкритому листі на ім`я народних депутатів.

«Проте притягнути до відповідальності конкретних чиновників, які за хабарі давали дозволи і закривали очі на їх протиправні дії, сьогодні фактично неможливо», - зазначають автори листа.

За їхніми словами, «прокуратура блокує дії правозахисників і відмовляється порушувати кримінальні справи проти справжніх винуватців трагедії».

«Ми розцінюємо таку ситуацію як прямий виклик законності, свідоме і зухвале “кришування” злочинних елементів у власті, кричущий прояв політичної корупції», - зазначають у листі постраждалі від аферистів «Еліта-Центр».

На їхню думку, «прокуратура втратила зв`язок із реальністю внаслідок безкарності і безвідповідальності, відсутності не лише правових, але й моральних орієнтирів».

Потерпілі закликають народних депутатів припинити це безчинство, і заслухати звіт генерального прокурора України про хід розслідування афери «Еліта-Центр». Від генерального прокурора інвестори вимагають притягнути до кримінальної відповідальності конкретних чиновників КМДА, які безпосередньо винні у злочинній бездіяльності, а, по суті, у сприянні аферистам «Еліта-Центр»

Як повідомлялося, за даними МВС, у результаті будівельної афери «Еліта-Центр», яка була розкрита в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1 тис. 760 чоловік.